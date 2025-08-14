▲ 鶴The Crane時隔3年推出新專輯《Same Stories, Different Narratives》。（圖／記者翁子涵攝）



記者翁子涵／台北報導

鶴The Crane時隔3年推出新專輯《Same Stories, Different Narratives》，今（14日）舉辦發片記者會，視覺設計師女友李君慈這次也為他打造新專輯的黑膠版的視覺裝幀，也陪他走過抗癌低潮，鶴透露去年發現甲狀腺癌隔10年後再度復發，緊急動手術切除腫瘤，鶴The Crane感性笑說：「我記得我開完刀、退了麻醉後剛醒來的那一刻，看到女友抱著一台新的PS5給我，讓我一張開眼就開懷大笑！我也是靠著這台PS5度過在家休息的鬱悶時刻！」

▲▼ 鶴The Crane走過罹癌低潮。（圖／記者翁子涵攝）

鶴表示10年前就曾動過一樣的手術，這次醫生也告訴他治癒機率高，讓他放心不少，不過由於傷口在咽喉處長達7公分，他坦言恢復期很長，一度脖子周圍都緊緊的，擔心唱歌受影響，不過經過休息後，今年初的體力和傷疤都恢復許多，目前半年追蹤一次，也固定吃甲狀腺藥物。

而面對擔心癌症復發的風險，鶴The Crane透露：「甲狀腺癌相對其他癌症，復發的機率比較少，目前雖然已經痊癒，但還是會定期吃藥做檢查，當然，保持開朗的心情，以及盡量維持規律生活，是很重要的！」過往晚睡的他更提醒自己每天都要曬太陽、每周每周運動兩到三次，「最重要是有睡意就趕快去睡覺，不要熬夜！」

提到沈玉琳確診血癌，鶴也以過來人身份獻上祝福：「希望他可以趕快好起來，我其實可以理解，有些人不願意面對（病情），就醫生口吻說我痊癒機率很高，當有人遇到很晚期或很嚴重，其實就尊重病人自己的安排，及早面對，身體健康可以做專輯，跟女友走得更長久。」

