言承旭赴金寶山弔念大S！「道明寺來了」哀痛拭淚　賈永婕曝同行細節

記者孟育民／台北報導

大S（徐熙媛）於2025年2月初在日本辭世，至今已逾7個月，家人仍深陷悲痛之中。曾在《流星花園》合作的言承旭13日被捕捉到低調前往金寶山弔念大S，同行人還有賈永婕夫婦，言承旭在大S墓地前表情哀傷，起身後還默默擦拭眼角的淚水，令人不捨。稍早，賈永婕也做出回應。

▲言承旭前往金寶山弔念大S 。（圖／翻攝自微博）

曾因《流星花園》成為一代經典螢幕情侶的言承旭與大S徐熙媛，相識長達24年。趁著有空之日，言承旭和賈永婕夫婦前往金寶山悼念大S，對此賈永婕稍早證實此事，「我們是約好一起去的，我們第一次去，我不知道他在墓園跟他說什麼。但是我有說杉菜道明寺來來看你了，我們覺得那裡的環境很好背山面海很清幽，我們的心情應該都是無限感慨，也還是很捨不得。」

▲大S的離世仍讓人感到哀傷。（圖／翻攝自IG）

事實上，言承旭在大S離世時，發文回憶起大S是生命中的重要角色，寫道：「S，是那個每一次，只要被需要時，從來沒有缺席過的天使。」他提到，自己在人生低潮或困難時，大S總是會在深夜陪他長談到天亮，給予鼓勵與方向，「是給我很多很棒的人生態度和建議的人。」

大S的關懷與支持，讓言承旭難以忘懷。他坦言：「想到她，有太多她的好，嘴笨的確不知道怎麼講出來、講得完。」這份深厚情誼，即使時光流轉也從未淡去，而且大S總是稱呼他「道明寺」，這個角色似乎也象徵了兩人當年相知相惜的印記。

言承旭繼續感性寫道「她好像始終就在我的身旁，鼓勵我、給我信心和力量」，並強調大S不只是對他如此，「她給周圍每一個人、給這個世界都帶來了那麼多美好。」最後，言承旭以一句「S，想念妳」作結，並寫道自己還是會「隨時打妳電話」，盼她在另一個世界依然記得接聽。