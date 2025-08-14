戲院驚遇男粉絲求婚！女星遭爆「自導自演」…工作室揭爆料者黑歷史

記者陳芊秀／綜合報導

大陸女星王珞丹主演多部文藝劇情片走紅，戲劇代表作包括《杜拉拉升職記》、《大漢賢后衛子夫》，並曾獲得金雞獎最佳女配角。而她2019年宣傳電影時，在電影院意外被男子上前求婚，近日遭爆求婚是「自導自演」，工作室為此緊急發聲。

▲王珞丹遭傳電影院遇男粉求婚是自導自演，工作室駁斥發聲明。（圖／翻攝自微博）

有網友近日發文，聲稱搭計程車遇到的司機爆料，該名司機表示曾在娛樂圈工作，某次在電影試映活動，現場原本安排一名男子上前向女星求婚，但是男子沒有來，司機因此被找去取代男子演出求婚。爆料文引發網友議論，部分網友推測指的是王珞丹2019年出席電影活動時，遇到男粉絲求婚的騷動。

▲王珞丹2019年宣傳電影時，男粉絲突上前求婚引發騷動。（圖／翻攝自微博）

王珞丹工作室昨日發出嚴正聲明，「網傳所謂「王珞丹自導自演被求婚事件」純屬惡意捏造，嚴重不實，涉事男子的騷擾行為累計令人多次嚴重意識到構成違法行徑，與王珞丹女士從任何角度、王珞丹女士及工作室亦未策劃、參與或授權任何此相關的活動。工作室表示已經第一時間安排取證，並採取法律途徑追究責任，絕不姑息。

▲王珞丹工作室駁斥發聲明。（圖／翻攝自微博）