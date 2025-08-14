《請給一頓飯》隔5年復出「8集再次收尾」　最終集邀到河錫辰

記者張筱涵／綜合報導

韓綜《請給一頓飯》在2020年因疫情結束後，相隔5年日前再次以全新陣容與節目方針回歸，不過第一季僅短短8集就要收尾，最後一集將請來「腦性男（大腦性感的男人）」河錫辰，最後一集將於8月26日播出，之後將暫時休息並籌備第二季。

▲《請給一頓飯》。（圖／翻攝自韓網）



據綜藝部相關人士14日透露，第一季的壓軸嘉賓為河錫辰，他在本月7日於首爾蠶室石村湖一帶完成錄影，搭檔廚師來賓是以「姨母Omakase」聞名的金美玲。

[廣告]請繼續往下閱讀...

《請給一頓飯》以「在鄰里情日漸淡薄的時代，端上一桌溫暖的家常飯」為宗旨，由韓國頂尖主廚利用普通家庭廚房現有食材，變化出如禮物般的一餐，與主人共進。節目由金喜善、卓在勳主持，開播柳海真作為第一集嘉賓，之後陸續邀請李濬榮、李秀智、李奎炯、李陣郁、鄭彩娟、安普賢、鄭承濟等人，收視率自首播3.1%起步，之後穩定維持在2%區間。

節目中最受觀眾關注的亮點之一，是主持人和嘉賓能否成功受邀入戶共餐。然而疫情後，大規模邀人進家門的顧慮加深，第一季中也曾兩度遭到拒絕。製作組表示，將在休整與調整節目內容後，以全新面貌推出第二季，繼續延續節目的溫暖氛圍。