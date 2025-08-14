Oasis社群文又闖禍！影片疑有「旭日旗」惹怒韓網：不想來韓國了？

記者劉宛欣／綜合報導

英國傳奇搖滾樂團綠洲合唱團（Oasis）睽違16年舉辦合體回歸演唱會，到各地進行世界巡迴演出，其中包含10月21日的首爾站演唱會，地點選在京畿道高陽綜合運動場，讓許多南韓粉絲期待不已，怎料，在他們訪韓前夕，卻因在社群上發布含有「旭日旗」（日本帝國主義象徵）圖樣的影片，惹來大批韓國網友批評。

▲Oasis近期正如火如荼地展開世界巡迴演唱會。（圖／翻攝自Oasis官方X）

近期，Oasis在官方社群上分享一段短片，並附上「請確認《Morning Glory》的全新視覺」的文字。不過，影片中日出場景的設計，與被視為日本帝國主義象徵、戰犯旗幟的旭日旗極為相似，引發爭議。由於影片發布時間正值南韓光復節（8月25日）前夕，更加深了韓國民眾的憤怒，在論壇、社群上都掀起高討論度。

▲Oasis的社群影片被認為讓人聯想到旭日旗。（圖／翻攝自Oasis官方X）

不少網友留言痛批「是不打算來韓國了嗎？」、「偏偏在這個時間點？」、「亞洲巡演前先補補歷史課吧！」對此，外界也聯想到，成員連恩蓋勒格（Liam Gallagher）7月才因在個人社群使用歧視東方人的種族歧視字眼「ching chong」而引發爭議，當時在輿論壓力下，他刪除了貼文並解釋「沒有那個意思，我絕不會歧視任何人。」