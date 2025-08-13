ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
陸網紅直播「家暴智能障礙妻」
18縣市豪大雨特報　楊柳颱風「4地紅色警戒」
趙露思直播爆失言「扯出虞書欣」
幻藍小熊太會撩！洗腦唱跳化身「小熊姐姐」征服兒童

▲▼ GENBLUE幻藍小熊打造中文兒童曲〈SWING DANCE〉。（圖／天空娛樂提供）

▲ GENBLUE幻藍小熊打造中文兒童曲〈SWING DANCE〉。（圖／天空娛樂提供）

記者翁子涵／台北報導

GENBLUE幻藍小熊受邀原創動畫《妖果小學》合作全新片尾曲〈SWING DANCE〉，變身「小熊姐姐」，在MV中運用真人結合動畫特效，帶領動畫主角一同舞動，首次與動畫合作的她們，學會了「與空氣演戲」的技巧，面對看不到的對手，需靠想像力發揮演技，讓成員們數度笑場，隊長XXIN笑說，曾因想像扶跌倒的火猴而頻頻發笑，幸好導演引導有方，讓大家漸入佳境，展現精采演出。

▲▼ GENBLUE幻藍小熊為采甄慶生。（圖／天空娛樂提供）

▲▼ GENBLUE幻藍小熊為采甄慶生。（圖／天空娛樂提供）

▲▼ GENBLUE幻藍小熊打造中文兒童曲〈SWING DANCE〉。（圖／天空娛樂提供）

透過這次合作，幻藍小熊成功打進兒童界，成為名副其實的「孩子王」，事實上，她們的首支單曲也早已擄獲許多小朋友粉絲，無論是簽唱會或公開活動，總有家長帶著孩子追星，模仿她們的舞蹈，小熊們也成為許多小朋友的學習榜樣，NICO感動分享，有小粉絲為見她努力考上班級前三名，XXIN則表示，這些微小能量是她們持續前進的動力。

幻藍小熊不僅以實力征服各年齡層粉絲，更以舞台魅力獲得海外追，。日前適逢成員采甄18歲生日，日本、韓國、香港、台灣等地的粉絲紛紛跨海應援，準備禮物、應援旗幟，甚至在機場及韓國地鐵站設置生日燈箱，滿滿心意讓重視儀式感的采甄感動紅了眼眶，直說：「非常開心，謝謝支持我的小熊餅乾們，讓我在生日時感受到滿滿的愛！」

發行〈SWING DANCE〉前後，恰巧遇到同為獅子座的XXIN及采甄生日，團員們也趁勢買蛋糕慶祝。滿18歲的采甄透露，生日願望是「考駕照」，期望未來能載家人與成員們出遊。隊長XXIN則將願望獻給團體，期待九月發行全新韓文專輯赴美宣傳能有好成績，並在韓國打歌節目奪冠，更期許11月8日高雄演唱會門票能一舉完售，為團體寫下新里程碑。
 

GENBLUE幻藍小熊

【海上三寶？】中國海警船追菲巡邏艇！下秒與自家軍艦相撞超糗

