氣象主播遭酸「故意把颱風講得恐怖」！她霸氣回擊：毫無防災意識

▲氣象主播王淑麗提醒民眾颱風可能造成的危險性時，竟有網友認為在危言聳聽。（圖／翻攝自臉書／東森氣象主播王淑麗）

圖文／CTWANT

中度颱風楊柳強勢襲台，中南部多個縣市昨（12）日宣布今（13）日停班課，除風力會提升外，台北市區今日下午至傍晚還可能出現9級陣風，民眾應當嚴防戒備。但知名氣象主播王淑麗播報新聞提醒颱風可能造成的危險性，竟遭到酸民質疑「故意把颱風講得恐怖」，她氣得親上火線回應了。

王淑麗今日在臉書粉絲專頁發文表示，前一晚報完氣象後太累，盥洗完直接睡著，凌晨醒來後看了「楊柳」的最新動態，同時發現一些讓她「很不喜歡且憂心」的現象。王淑麗舉例，有網友可能搞不清楚「什麼是專業」，她播報時提及南部將迎來驚人雨量，氣象署預測高屏山區雨量恐達到600毫米，該區也是上周西南氣流降雨最多的區域，提醒民眾嚴防戒備。

怎料，酸民卻說，「是不是都要把颱風講這麼恐怖？這樣有災情才不會被罵？」對此，王淑麗直言，看到這種留言就知道對方沒有仔細聆聽氣象播報內容，「毫無防災意識」。另一個現象則是彰化縣沒有放颱風假，縣長臉書遭民眾灌爆，但她認為，「放颱風假這件事，很有趣，現在搞到放不放首長都要被罵」，像是彼此「綁架」，氣象專業好險也顯得不是最重要的考量。

最後王淑麗無奈地說，「不嚴重被講得很嚴重，明明很嚴重被認為狼來了；這種惡性循環的結果除了內耗，更嚴重的是可能造成防災意識錯亂」，進而導致災情發生，造成人命財產損失，她覺得需要檢討的還有很多。而王淑麗也說，看到致災性的風雨，「我都會希望氣象不要太準」，如今氣候變遷，她真心表示，「氣象也愈來愈難報，只能緊盯著變化隨時調整隨時提醒，希望大家多一分準備少一分災害。」

