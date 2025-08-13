百萬《李燮的戀愛》開拍真人版！網敲碗又帥又會演　徐康俊呼聲最高

記者張筱涵／綜合報導

韓國人氣網路小說兼網漫《李燮的戀愛》確定將拍攝成電視劇，這部作品不只在南韓擁有高人氣，在台灣LINE WEBTOON也有722.2萬的高觀看次數。網友們得知翻拍消息後，都熱烈希望男主角可以找又帥又符合劇中人設氣質的演員，其中許多人都推薦徐康俊。

▲《李燮的戀愛》將翻拍成戲劇。（圖／翻攝自WEBTOON）



▲《李燮的戀愛》在台也受歡迎。（圖／翻攝自LINE WEBTOON）



據《東亞日報》報導，製作過《自白》、《秘密森林2》、《迷網追兇》、《或好或壞的東載》等作品的 Ace Factory，已正式購入版權，並展開製作準備。原著由作家金言希（김언희）創作，故事圍繞「母胎單身」財閥三世李燮，描述當年讓他受挫的大學同期姜敏京進入公司擔任秘書後，兩人在職場間展開的浪漫喜劇。該作先以網路小說連載，再改編為網漫，如今首度真人化。

目前製作團隊正進行企劃與劇本撰寫，完成前期準備後將進入選角階段，預計最快2026年下半年或2027年上半年公開。消息一出立刻在網路上掀起熱烈討論，許多留言一致敲碗徐康俊擔任男主角「一看到就想到徐康俊」、「請一定找帥哥演，李燮是天生美男」、「徐康俊太適合了」、「畫風就是徐康俊本人」，也有人點名宋江：「宋江也很搭」、「需要帥又會演痞痞感的男主，宋江可以」。

▲徐康俊和宋江的呼聲很高。（圖／翻攝自Instagram／seokj1012、songkang_b）



粉絲對角色性格也有明確期待，「男主必須痞痞的又有魅力」、「得會演調皮又有點孩子氣的財閥少爺」、「演員的顏值、演技和時尚感都要滿分」、「拜託一定要能駕馭李燮的衣品」。另外，也有讀過原著的網友強調：「原著小說超好看，千萬不要像網漫那樣改壞」、「這是我人生愛作，拜託好好拍」、「網漫雖然畫得帥，但故事被拖得太長，希望電視劇不要犯同樣的錯」。

不少人對女主角人選同樣關注，「希望女主別再找那些千篇一律的臉」、「要選適合又有新鮮感的演員」、「女主是高能力秘書，一定要有氣場」。隨著Ace Factory擁有多位知名演員與製作經驗，《李燮的戀愛》真人版能否如粉絲所願選出高顏值組合、保留原著浪漫喜劇的精髓，已成為韓劇圈最受期待的話題之一。