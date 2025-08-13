金曲歌后攜手國寶級詩人！　打造溫暖神曲唱出女性力量

▲金曲歌后羅思容為詩人零雨代表作化作歌曲。（圖／目宿媒體提供）



記者翁子涵／台北報導

長期推廣文學的媒體，今年為台灣當代重要女性詩人零雨籌備全新詩歌跨界企劃「聽見零雨」，邀請金曲歌后羅思容打造《女兒的九十九種藍》專輯，將零雨代表作〈女兒〉組詩譜曲成歌，羅思容感性表示，當代女性常在無形規範中學會沉默，卻在夜裡練習發聲。《女兒的九十九種藍》唱出深藏在身體裡的記憶與傷痕，讓疼痛化為浪、化為光，終將學會為自己命名。

▲▼金曲歌后羅思容唱出深藏在身體裡的記憶與傷痕。（圖／目宿媒體提供）



首波MV〈牙牙學語的女兒K〉日前上線，除了零雨的動人詩句與羅思容的溫柔歌聲，更搭配台北到金門的空拍美景，穿插近百名女性參與拍攝，海浪潮汐聲與嬰兒啼哭聲相互輝映，孕育出海島國家居民的生命力量，展現專屬於當代女性的溫暖史詩篇章，讓觀者為之動容。

《女兒的九十九種藍》專輯包裝由台灣頂尖設計師團隊操刀，透過大量滿版頁面、不同藍色調貫穿，包夾零雨詩作中英文版。設計直喻時代命題如海洋般對女性的深遠包覆，封面內頁圖像中，女子看似浮泳水缸，若轉換視角，或許是尋找自由的敘事，限量預購版更附雙簽名小卡，極具收藏價值。

