黑男街頭巧遇「袁惟仁20歲正妹女兒」！刺青海綿寶寶、撞臉李珠珢

記者劉宜庭／綜合報導

20歲星二代梓蛋（袁融）是知名音樂人袁惟仁與前妻陸元琪的女兒，近期因在街頭受訪時展現的亮眼外貌與自信態度，意外成為網路焦點。百萬YouTuber「黑男」在街訪影片中，不僅驚艷於梓蛋的高顏值，更發現她神似今年加盟台灣職棒富邦悍將啦啦隊的韓籍女神李珠珢，引發網友熱烈討論。

▲黑男街頭偶遇梓蛋。（圖／翻攝自黑男YouTube）

在黑男的街訪影片中，梓蛋大方分享了自己身上的刺青故事，展現出獨特的個性。當被問及手臂上的刺青時，她解釋這不僅是裝飾，更是自己的座右銘，象徵著「我主宰的感覺」，尤其是在感情方面。而胸口上一個可愛的腳印圖案，則是為了已經過世的愛犬，言語間流露出對寵物的深厚情感。

影片中，黑男也對梓蛋身上大面積的圖案感到好奇，除了煙霧和漩渦的風格，還有海綿寶寶、派大星跟指南針的圖案。有趣的插曲是，當被問及臉上是否也是刺青時，她笑著撥開頭髮說：「那個不是，這是痘痘貼啦！」率真反應引人發笑。

▲梓蛋外型亮眼。（圖／翻攝自梓蛋IG）



對於被指撞臉韓籍啦啦隊女神李珠珢，梓蛋也坦言：「有，很多人說。」她過去經營網拍事業，風格偏向自己身上穿的休閒路線，目前則是在休息，對於未來尚未有明確規劃，被問是否有意參加啦啦隊？她則表示沒有。

▲富邦悍將啦啦隊韓籍成員李珠珢在台灣有超高人氣。（圖／翻攝自李珠珢IG）

袁惟仁有著「小胖老師」外號，6年前在上海因跌倒導致腦溢血，返台接受手術後回到老家休養，2020年再度於家中摔倒，被診斷為植物人狀態，目前仍臥病在床，健康狀況引發外界關注。離婚後，一對兒女則由陸元琪獨自帶大，此次梓蛋因街訪影片意外爆紅，不僅讓大眾再次關心袁惟仁的近況，也讓這位20歲女孩的自信與美麗成為話題。

▲袁惟仁被診斷為植物人狀態。（圖／翻攝自Facebook／袁惟仁小胖老師）