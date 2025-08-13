林襄爆當小三「前樂天正宮發聲了」！秘戀半年被甩　交往2女時間重疊

記者田暐瑋／綜合報導

中職味全龍啦啦隊女神林襄近日捲入「小三」風波，過去曾被拍到與球星馬傑森甜蜜逛街，但稱「早已回到普通朋友關係」，然而，前樂天女孩阿布舞自曝與馬傑森交往期間與林襄的時間有所重疊，引發外界議論。對此，她也隨後在臉書發文表達心情，「不到最後一刻，你永遠不知道誰才是贏家。」

阿布舞近日在網路節目《三交訪談》中受訪，自曝因緣際會下與某球員開始交往，交往的第一天恰逢對方首次獲選單場MVP，兩人交往半年，後來被分手，男方和自己的學妹在一起。雖然從頭到尾都沒講出球員跟學妹名字，但主持人頻頻暗示，更多次提到「很襄」等關鍵字、甚至說學妹幫「Michael」應援的口號很特別，明顯的提示完全沒在躲藏。

▲林襄疑似當小三，阿布舞發聲了。（圖／翻攝自IG）



[廣告]請繼續往下閱讀...

阿布舞事後發文分享心情：「謝謝大家的關心，繼上次離隊新聞後，沒想到手機訊息還會如此頻繁跳動⋯」，她以人生比喻球賽，表示「不到最後一刻，永遠不知道誰才是贏家，或許這場比賽裡沒有真正的贏家，但至少，我們都從中學會了成長。」

此外，阿布舞被問到聽到「Michael」和學妹有一腿是否很震驚？阿布舞則說：「在新聞出來之前有聽說了，還是很震驚，我聽到的故事是重疊的。」主持人更說「如果他有其他需要，如果同時想跟襄在一起？」阿布舞豁達回應：「我可以啊，你交往關係要說清楚，我當然要大的，輩份弄清楚。」

▲林襄疑似當小三，阿布舞發聲了。（圖／翻攝自IG）