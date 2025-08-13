楊洋鬆口認消失2年！採訪一度停頓…「那段時間大家不太喜歡我」

記者陳芊秀／綜合報導

大陸男星楊洋主演古裝新劇《凡人修仙傳》，描述凡人修仙的經歷，在台灣Netflix拿下週排行熱門第一的成績。而他每次新劇一出都會掀起追劇熱潮，卻在2023年主演偶像劇《我的人間煙火》播出時，被批「太油膩」，高人氣受到影響，近日受訪鬆口：「那個時間段大家可能不太喜歡我，那我就少出來和大家見面。」

▲楊洋受訪談面對困境，突然一度停頓沉默。（圖／翻攝自微博／央視文娛網）

楊洋接受央視網專訪，談起現實生活中如何面對困境，他談及身為演員受到關注度會更多，接著說道「其實這兩年我也太多在觀眾面前多多出現……因為……欸……」。他原本侃侃而談的語氣一度停頓、沉默，並笑笑地對著疑似是工作人員說「說也沒事吧，勇敢面對，是不是。」接著他直言：「其實這兩年我也沒有經常出現在觀眾的視野裡面，因為有的角色大家那時覺得他的效果沒有那麼好，我也覺得那個時期段大家也不太喜歡我，那我就少出來和大家見面，好好的腳踏實地嘗試別的角色，好好地演好他。」

▲楊洋轉頭向鏡頭外工作人員表示：「說也沒事吧。」（圖／翻攝自微博／央視文娛網）

▲楊洋坦言這兩年減少出現在大眾面前。（圖／翻攝自微博／央視文娛網）

▲楊洋：「那個時間段大家可能不太喜歡我，那我就少出來和大家見面。」（圖／翻攝自微博／央視文娛網）



而楊洋也強調：「任何的時間遇到任何的角色，都是一段寶貴的經歷，以及是大家幫助我成長的機會。」他也感謝外界的批評，做好演員該做的事情。

楊洋現年33歲，出道至今已經18年，把自己的演藝生涯比喻為一條「波浪線」，認為人生不可能永遠處於巔峰，下山看看風景同樣重要。為了突破自我，他推掉大量綜藝和商演機會，全心投入《凡人修仙傳》等新作品的拍攝工作。他的專訪公開後，粉絲心疼留言「不是這樣的」、「黑過你是網暴犯的黑歷史，不是你的」、「眼淚繃不住，網爆的人去SPA」、「楊洋這波是真修仙成功了，演技飛升！」、「這個採訪不敢看第二次，甚至是當初帶頭網暴的營銷號做的採訪」。

▲楊洋出道18年，把演員生涯看成波浪線，不可能永遠處於巔峰。（圖／翻攝自微博／央視文娛網）