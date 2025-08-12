吳念軒鏡頭前首度認愛「角頭千金」！　《鬥陣欸》集結4夯團敲碗開演唱

記者蕭采薇／台北報導

電影《角頭－鬥陣欸》未上映先轟動，主要演員們12日在基隆舉辦「廟口時尚趴」記者會，高捷、王識賢、鄭人碩、黃鐙輝、黃騰浩、黃尚禾等角頭，穿上帥氣的衣服走秀，展現不同的魅力。新加入「角頭宇宙」的吳念軒，目前和《角頭》系列出品人張芷瑄低調戀愛中，他也首度在鏡頭前認愛。

▲《角頭－鬥陣欸》吳念軒、《角頭》出品人張芷瑄。（圖／曼尼娛樂提供）

角頭們齊出手，還包括唐振剛、吳震亞、黃冠智、吳念軒、白吉勝、陳萬號、潘俊佳、林道禹都齊聚一堂。眾人相當興奮，鄭人碩更是話說個不停，他笑說，回到《角頭》跟大家一起宣傳，有種回家的感覺。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲《角頭－鬥陣欸》（左起）吳念軒、黃騰浩、高捷、王識賢、黃鐙輝。（圖／曼尼娛樂提供）

鄭人碩更承諾，這次宣傳見到粉絲絕對能抱就抱，無上限放送福利，他更笑說：「我連萁媽都可以抱！」不過人氣王還是王識賢，黃尚禾就透露，愛妻李千娜也最愛王識賢，「他們很常在商演遇到，識賢哥就會像大哥哥一樣的照顧她。」去年他剛當上新手奶爸，無奈缺席宣傳，如今兒大了一點，也讓黃尚禾放心和老婆李千娜「請假」，回團隊投入宣傳。

▲《角頭－鬥陣欸》廟口時尚趴，黃尚禾。（圖／曼尼娛樂提供）

吳念軒首度加入「角頭宇宙」，他笑說：「我從《角頭2》就是粉絲支持現在，沒想到自己有機會參與演出，跟著各位大家學了很多。」他與《角頭》出品人張芷瑄，先前在被拍到溫馨接送情，兩人低調戀愛，但在圈內不是秘密。

被問起與另一半一起工作是否會不太習慣，吳念軒低調回應：「不太會，大家（劇組）就像家人一樣，不太會有什麼不一樣。」高捷在一旁聽了也直說：「齁，原來大家都知道喔！」而張芷瑄除了是《角頭》出品人，也是「角頭宇宙」大家長、監製張威縯的女兒。

▲「北館」王識賢、高捷。（圖／曼尼娛樂提供）

MP魔幻力量的前團員「嘎嘎」，本次在片中有重要的畫面，同時也有精彩的肉搏鏡頭。他感性的直說：「我要謝謝宏哥和角頭沒有放棄我，很榮幸啦，加入角頭很久了，希望我的角色可以讓大家看到，第一次加入這麼龐大的角頭陣容，我覺得榮幸比較多，讓我還有機會在這邊，是以演員的心態。現在行業大家不容易，我這幾年有在幕後學習要當個厲害的導演。覺得目前幕後更感動。」

▲《角頭－鬥陣欸》嘎嘎（左二）參與演出。（圖／曼尼娛樂提供）

他退團後經過一段辛苦的時光，因此格外珍惜工作機會。有趣的是，除了嘎嘎外，這次的《角頭－鬥陣欸》還網羅了「大嘴巴」懷秋、「Enegry」二代團員唐振剛（小剛），以及「男團始祖」B.A.D的阿Ben（白吉勝），這一巧合讓現場媒體敲碗，慫恿「角頭大家長」張威縯（宏哥）再辦一次演唱會，張威縯笑說：「很貴欸！權利金就要花很多錢！」

▲《角頭－鬥陣欸》廟口時尚趴：王識賢。（圖／曼尼娛樂提供）

而面對《鬼滅之刃》在台的票房奇蹟，監製張威縯（宏哥）表示：「不要一直在講票房不好、電影不好看，角頭賣的就是團結和人情味。」張威縯表示，很多人只花三千萬拍電影，根本無法做什麼：「我覺得電影就是要大家及集資，拍更大的電影才是解決之道。」

▲《角頭－鬥陣欸》廟口時尚趴：阿BEN。（圖／曼尼娛樂提供）



他表示，台灣市場很小必須要尋求合作：「我覺得就是需要集資大一點，大家都團結開發技術，不能一直說要像韓國和好萊塢，那錢就不一樣要怎麼像，要真的進步就是錢要進步。」《角頭－鬥陣欸》8月21日全台上映。

▲《角頭－鬥陣欸》廟口時尚趴：黃尚禾。（圖／曼尼娛樂提供）