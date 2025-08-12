ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

泰勒絲合體男友宣布「好消息」！
楊柳增強！明日停班課懶人包一次看
李玉璽甜戀許允樂...2歲寶寶爆重病
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

吳宗憲 MIUSA 南珉貞 C羅 喬治娜 瑪麗 齋藤花紗音 Liz

吳念軒鏡頭前首度認愛「角頭千金」！　《鬥陣欸》集結4夯團敲碗開演唱

記者蕭采薇／台北報導

電影《角頭－鬥陣欸》未上映先轟動，主要演員們12日在基隆舉辦「廟口時尚趴」記者會，高捷、王識賢、鄭人碩、黃鐙輝、黃騰浩、黃尚禾等角頭，穿上帥氣的衣服走秀，展現不同的魅力。新加入「角頭宇宙」的吳念軒，目前和《角頭》系列出品人張芷瑄低調戀愛中，他也首度在鏡頭前認愛。

▲《角頭－鬥陣欸》廟口時尚趴：黃尚禾、唐振剛、吳念軒、嘎嘎、《角頭》出品人張芷瑄。（圖／曼尼娛樂提供）

▲《角頭－鬥陣欸》吳念軒、《角頭》出品人張芷瑄。（圖／曼尼娛樂提供）

角頭們齊出手，還包括唐振剛、吳震亞、黃冠智、吳念軒、白吉勝、陳萬號、潘俊佳、林道禹都齊聚一堂。眾人相當興奮，鄭人碩更是話說個不停，他笑說，回到《角頭》跟大家一起宣傳，有種回家的感覺。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲《角頭－鬥陣欸》廟口時尚趴－王識賢、黃冠智、高捷、阿BEN、黃騰浩、鄭人碩。（圖／曼尼娛樂提供）

▲《角頭－鬥陣欸》（左起）吳念軒、黃騰浩、高捷、王識賢、黃鐙輝。（圖／曼尼娛樂提供）

鄭人碩更承諾，這次宣傳見到粉絲絕對能抱就抱，無上限放送福利，他更笑說：「我連萁媽都可以抱！」不過人氣王還是王識賢，黃尚禾就透露，愛妻李千娜也最愛王識賢，「他們很常在商演遇到，識賢哥就會像大哥哥一樣的照顧她。」去年他剛當上新手奶爸，無奈缺席宣傳，如今兒大了一點，也讓黃尚禾放心和老婆李千娜「請假」，回團隊投入宣傳。

▲《角頭－鬥陣欸》廟口時尚趴：黃尚禾、唐振剛、吳念軒、嘎嘎、《角頭》出品人張芷瑄。（圖／曼尼娛樂提供）

▲《角頭－鬥陣欸》廟口時尚趴，黃尚禾。（圖／曼尼娛樂提供）

吳念軒首度加入「角頭宇宙」，他笑說：「我從《角頭2》就是粉絲支持現在，沒想到自己有機會參與演出，跟著各位大家學了很多。」他與《角頭》出品人張芷瑄，先前在被拍到溫馨接送情，兩人低調戀愛，但在圈內不是秘密。

被問起與另一半一起工作是否會不太習慣，吳念軒低調回應：「不太會，大家（劇組）就像家人一樣，不太會有什麼不一樣。」高捷在一旁聽了也直說：「齁，原來大家都知道喔！」而張芷瑄除了是《角頭》出品人，也是「角頭宇宙」大家長、監製張威縯的女兒。

▲《角頭－鬥陣欸》廟口時尚趴－王識賢、黃冠智、高捷、阿BEN、黃騰浩、鄭人碩。（圖／曼尼娛樂提供）

▲「北館」王識賢、高捷。（圖／曼尼娛樂提供）

MP魔幻力量的前團員「嘎嘎」，本次在片中有重要的畫面，同時也有精彩的肉搏鏡頭。他感性的直說：「我要謝謝宏哥和角頭沒有放棄我，很榮幸啦，加入角頭很久了，希望我的角色可以讓大家看到，第一次加入這麼龐大的角頭陣容，我覺得榮幸比較多，讓我還有機會在這邊，是以演員的心態。現在行業大家不容易，我這幾年有在幕後學習要當個厲害的導演。覺得目前幕後更感動。」

▲《角頭－鬥陣欸》廟口時尚趴－王識賢、黃冠智、高捷、阿BEN、黃騰浩、鄭人碩。（圖／曼尼娛樂提供）

▲《角頭－鬥陣欸》嘎嘎（左二）參與演出。（圖／曼尼娛樂提供）

他退團後經過一段辛苦的時光，因此格外珍惜工作機會。有趣的是，除了嘎嘎外，這次的《角頭－鬥陣欸》還網羅了「大嘴巴」懷秋、「Enegry」二代團員唐振剛（小剛），以及「男團始祖」B.A.D的阿Ben（白吉勝），這一巧合讓現場媒體敲碗，慫恿「角頭大家長」張威縯（宏哥）再辦一次演唱會，張威縯笑說：「很貴欸！權利金就要花很多錢！」

▲《角頭－鬥陣欸》廟口時尚趴－王識賢、黃冠智、高捷、阿BEN、黃騰浩、鄭人碩。（圖／曼尼娛樂提供）

▲《角頭－鬥陣欸》廟口時尚趴：王識賢。（圖／曼尼娛樂提供）

而面對《鬼滅之刃》在台的票房奇蹟，監製張威縯（宏哥）表示：「不要一直在講票房不好、電影不好看，角頭賣的就是團結和人情味。」張威縯表示，很多人只花三千萬拍電影，根本無法做什麼：「我覺得電影就是要大家及集資，拍更大的電影才是解決之道。」

▲《角頭－鬥陣欸》廟口時尚趴－王識賢、黃冠智、高捷、阿BEN、黃騰浩、鄭人碩。（圖／曼尼娛樂提供）

▲《角頭－鬥陣欸》廟口時尚趴：阿BEN。（圖／曼尼娛樂提供）

他表示，台灣市場很小必須要尋求合作：「我覺得就是需要集資大一點，大家都團結開發技術，不能一直說要像韓國和好萊塢，那錢就不一樣要怎麼像，要真的進步就是錢要進步。」《角頭－鬥陣欸》8月21日全台上映。

▲《角頭－鬥陣欸》廟口時尚趴－王識賢、黃冠智、高捷、阿BEN、黃騰浩、鄭人碩。（圖／曼尼娛樂提供）

▲《角頭－鬥陣欸》廟口時尚趴：黃尚禾。（圖／曼尼娛樂提供）

 

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

角頭－鬥陣欸角頭角頭－大橋頭王陽明鄭人碩蔡振南 龍天翔喜翔高捷太保夏靖庭孫鵬王識賢

推薦閱讀

掰了第四個女兒！　吳宗憲鬆口解約內幕「認了無緣」：我沒那麼多時間

掰了第四個女兒！　吳宗憲鬆口解約內幕「認了無緣」：我沒那麼多時間

23小時前

才遭冷凍封殺！吳宗憲第4個女兒宣布「斷絕父女關係」吐心聲

才遭冷凍封殺！吳宗憲第4個女兒宣布「斷絕父女關係」吐心聲

8/11 20:16

蔡康永暴瘦照驚呆網！　竟登熱搜…曬照網友急喊：是我拍得不好

蔡康永暴瘦照驚呆網！　竟登熱搜…曬照網友急喊：是我拍得不好

6小時前

家寧半年沒收入「宣布新身分」　嗨喊：終於找到工作

家寧半年沒收入「宣布新身分」　嗨喊：終於找到工作

23小時前

《青春點點點》瑪麗登記結婚了！　另一半認「曾擔心外界眼光」

《青春點點點》瑪麗登記結婚了！　另一半認「曾擔心外界眼光」

8/11 17:46

藍心湄突長「臭嘴角」洩身體警訊！　素顏照網急：快去看醫生

藍心湄突長「臭嘴角」洩身體警訊！　素顏照網急：快去看醫生

13小時前

裴琳淡出演藝圈「改賣雞蛋糕」！籌備4個月開店了　斜槓現況曝光

裴琳淡出演藝圈「改賣雞蛋糕」！籌備4個月開店了　斜槓現況曝光

8小時前

接送蔡尚樺是小8歲球星！林秉聖賽後不回家「直奔香閨」關係曝光

接送蔡尚樺是小8歲球星！林秉聖賽後不回家「直奔香閨」關係曝光

14小時前

快訊／C羅宣布訂婚！結束8年愛情長跑　女友曬「超巨大鑽戒」櫃姐變鳳凰

快訊／C羅宣布訂婚！結束8年愛情長跑　女友曬「超巨大鑽戒」櫃姐變鳳凰

16小時前

韓籍啦啦隊女神首中發票！　PO文求解：可以告訴我要怎麼辦嗎？

韓籍啦啦隊女神首中發票！　PO文求解：可以告訴我要怎麼辦嗎？

22小時前

模仿黎明走紅！楊尚斌凌晨「家人陪伴下離世」　享年43歲

模仿黎明走紅！楊尚斌凌晨「家人陪伴下離世」　享年43歲

10小時前

影／李千娜首同框21歲正妹女兒！　神基因「複製貼上」以為照鏡子

影／李千娜首同框21歲正妹女兒！　神基因「複製貼上」以為照鏡子

12小時前

熱門影音

佐藤健驚喜現身咖啡廳

佐藤健驚喜現身咖啡廳
好香！河北彩伽領女優來台　櫻空桃「想拍左臉」換位拍照

好香！河北彩伽領女優來台　櫻空桃「想拍左臉」換位拍照
吳宗憲第4個女兒爆和陳零九過夜　慘遭冷凍一年..他嘆：不懂珍惜

吳宗憲第4個女兒爆和陳零九過夜　慘遭冷凍一年..他嘆：不懂珍惜
伊能靜交往秦昊13年　堅持「不在他面前換衣服」

伊能靜交往秦昊13年　堅持「不在他面前換衣服」
林志玲下班「狂嗑泡麵」 網笑：跟姐姐唯一的共同點

林志玲下班「狂嗑泡麵」 網笑：跟姐姐唯一的共同點
許瑋甯「7個月孕肚」首曝光　摸肚露母愛…預產期傳入秋

許瑋甯「7個月孕肚」首曝光　摸肚露母愛…預產期傳入秋
趙露思嗆：有整鼻子出門被車撞死

趙露思嗆：有整鼻子出門被車撞死
趙露思保鑣誇她：很知足　大讚「跟著趙姐特別好」

趙露思保鑣誇她：很知足　大讚「跟著趙姐特別好」
高宇蓁談7年姐弟戀「沒癢過」　達成共識：不一定要結婚

高宇蓁談7年姐弟戀「沒癢過」　達成共識：不一定要結婚
是元介床戲口誤有「性愛指導」　黃鐙輝《角頭》戰20名全裸女優

是元介床戲口誤有「性愛指導」　黃鐙輝《角頭》戰20名全裸女優
大聲古早味零食ASMR　JYP：現在賣這個肯定沒人要吃XD

大聲古早味零食ASMR　JYP：現在賣這個肯定沒人要吃XD
Melody《熱吵店》畢業爆哭！　謝沈玉琳照顧盼他「早日康復」

Melody《熱吵店》畢業爆哭！　謝沈玉琳照顧盼他「早日康復」
「閰錫山有事」就是胡宗南有事？　山西大同撐到太原陷落才開城門｜譚兵讀武EP266精華

「閰錫山有事」就是胡宗南有事？　山西大同撐到太原陷落才開城門｜譚兵讀武EP266精華

美妝部落客Liz荔枝兒36歲離世！　老公悲痛證實…四閨蜜PO合照淚崩

美妝部落客Liz荔枝兒36歲離世！　老公悲痛證實…四閨蜜PO合照淚崩

林逸欣「富養長大」成長影片感動萬人　父母超用心陪伴！網讚：模範家庭

林逸欣「富養長大」成長影片感動萬人　父母超用心陪伴！網讚：模範家庭

2NE1三缺一現身致敬《流星花園》　Dara唱〈你要的愛〉：F4合體很帥

2NE1三缺一現身致敬《流星花園》　Dara唱〈你要的愛〉：F4合體很帥

葛兆恩每天聽高凌風歌曲：常去看他　「關心沈玉琳罹血癌」籲給家屬空間

葛兆恩每天聽高凌風歌曲：常去看他　「關心沈玉琳罹血癌」籲給家屬空間

張秀卿淚曝「要小12歲老公把她當媽」　示愛吳宗憲「要嫁給你」..王彩樺急阻止

張秀卿淚曝「要小12歲老公把她當媽」　示愛吳宗憲「要嫁給你」..王彩樺急阻止

林逸欣補辦婚禮「科技業帥尪首露面」　豪砸200萬！婚禮延3年「紅包收2次了」

林逸欣補辦婚禮「科技業帥尪首露面」　豪砸200萬！婚禮延3年「紅包收2次了」

黃鐙輝激戰女優「想送老婆出國」　懷秋只泡澡：為什麼差那麼遠

黃鐙輝激戰女優「想送老婆出國」　懷秋只泡澡：為什麼差那麼遠

尹敬浩首曝「媽媽離世原因」　自責曾忽略她：我是她唯一的朋友

尹敬浩首曝「媽媽離世原因」　自責曾忽略她：我是她唯一的朋友

沈玉琳證實罹患血癌：後會有期　吳宗憲心疼「他一輩子打拼」徒弟願捐骨髓

沈玉琳證實罹患血癌：後會有期　吳宗憲心疼「他一輩子打拼」徒弟願捐骨髓

賴慧如.舒子晨唱到一半脫了！　辣露長腿.屁股蛋「性感M字腿」

賴慧如.舒子晨唱到一半脫了！　辣露長腿.屁股蛋「性感M字腿」

浩子休息養身「阿翔也有隱疾」　曾智希積極備孕「突長皮蛇」：我才35歲！

浩子休息養身「阿翔也有隱疾」　曾智希積極備孕「突長皮蛇」：我才35歲！

看更多

【電鍋冷知識】鍋蓋架居然可以換邊放！

即時新聞

剛剛
剛剛
13分鐘前1

江蕙開唱鏡頭一掃...「周杰倫、昆凌坐台下」突開金口全場瘋了

30分鐘前0

張棋惠海灘曬辣肉　掌鏡人竟有兩位攝影師　身分也曝光

38分鐘前11

篠崎泫凸肚「被誤會懷孕」　無奈吐實：滿肚子都大便

43分鐘前0

Rain社群留言放閃！　金泰希PO夜景片喊「不會剪」他甜回：來我家

1小時前0

颱風9縣市停班停課！江蕙開唱揪萬人「神奇施咒」守護台灣

1小時前0

吳念軒鏡頭前首度認愛「角頭千金」！　《鬥陣欸》集結4夯團敲碗開演唱

1小時前11

啦啦隊女神禾羽泳池「彎腰解放比基尼」！　南半球遮不住全看光

1小時前20

J級化妝品CEO「閃電進軍拍AV」！　羞認：通往天堂的捷徑

1小時前86

江蕙才開唱突緊急道歉！　親揭「延期內幕」：我自己也很痛苦

1小時前0

愛犬在梧桐妹生日前一天過世！　修杰楷曝全家心情：不敢看狗影片

讀者迴響

熱門新聞

  1. 掰了第四個女兒！　吳宗憲鬆口解約內幕「認了無緣」：講再多都多餘　
    23小時前5037
  2. 才遭冷凍封殺！吳宗憲第4個女兒宣布「斷絕父女關係」吐心聲
    8/11 20:164431
  3. 蔡康永暴瘦照驚呆網…曬照網友急喊：是我拍得不好
    6小時前43
  4. 家寧半年沒收入「宣布新身分」
    23小時前7846
  5. 《青春點點點》瑪麗登記結婚了！
    8/11 17:463210
  6. 藍心湄突長「臭嘴角」洩警訊！　素顏照網急：快去看醫生
    13小時前86
  7. 裴琳淡出演藝圈「改賣雞蛋糕」！籌備4個月開店了
    8小時前205
  8. 接送蔡尚樺是小8歲球星！　林秉聖賽後不回家直奔香閨
    14小時前148
  9. C羅宣布訂婚！女友曬超巨大鑽戒
    16小時前208
  10. 韓籍啦啦隊女神首中發票！　PO文求解
    22小時前145
ETtoday星光雲

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

日本全家必買零食！

日本全家必買零食！

「文里補習班」開課啦！這次我們要開同學會，一起來嚐嚐網友推薦的日本全家零食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合