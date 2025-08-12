傳奇首富王永慶之子王文祥　「第一台腳踏車還是撿來的」爆辛酸

記者葉文正／台北報導

聶雲主持的TaiwanPlus熱門英語脫口秀《The Taipei Tonight Show》第四季於本月上線，第一集嘉賓邀請熱播台劇《零日攻擊》的演員謝怡芬（Janet）與製作人鄭心媚，節目中鄭心媚爆料原邀請聶雲演出科技業大佬Jenson一角，卻被聶雲拒絕，讓她很受傷，害聶雲趕緊大呼：「我要解釋！我是因為檔期撞上音樂劇不得不婉拒的！」引起眾人大笑不斷。

▲美國JM Eagle董事長暨新北國王籃球隊董事長王文祥(右)上《The Taipei Tonight Show》跟聶雲談成長故事。（圖／TaiwanPlus）



《The Taipei Tonight Show》為台灣首個國際英語媒體平台TaiwanPlus的收視強檔，頻道成立3年已規劃四季節目，已播出的38集中來賓來自各界大咖，包括破億黑幫電影《角頭-大橋頭》雙帥演員懷秋和王陽明、「最美英文老師」Peggy Chen，《看不見的國家》導演葛靜文（Vanessa Hope）、好市多亞洲區總裁張嗣漢、國際名廚江振誠都刷出節目點閱高點，是台內長青節目。

▲周厚安(左)與大霈。（圖／TaiwanPlus）

聶雲得知後笑說：「TaiwanPlus是一個很新的電視台，目前The Taipei Tonight Show 可能有青（台語），但是還稱不上（長），希望大家繼續努力、真的做到長青！」

▲江振誠(左)跟聶雲訪談。（圖／TaiwanPlus）

TaiwanPlus也預告第四季也有諸多嘉賓備受期待，包括台灣傳奇首富王永慶之子王文祥，分享鮮為人知的成長秘辛，例如幼年被父親送到美國生活相當困頓，一家五口一月只有800美金支撐，他突發奇想靠自己組裝模型飛機兜售才有零用錢，甚至第一台腳踏車還是撿來的！另有女團HUR+、鳳小岳等來賓分享成長史，聶雲也將透過籃球巨星毛加恩帶領，深入新北國王籃球隊，帶觀眾一窺球隊秘密基地，每隔週五上架最新集數。

除了《The Taipei Tonight Show》外，TaiwanPlus另有數檔在海內外受到歡迎的長青節目，好比最受歡迎的是《Taiwan’s Ｍega Factories》紀錄片，透過曝光台灣最大外資企業美光科技精準製程的運營過程，單集就有超過350萬的點閱。此外由前台灣美國商會執行長李豪主持的《Happy Fisherman 豪哥海上看台灣》節目深受觀眾喜愛，並榮獲及入圍多項國際影展大獎。原為加拿大人的李豪不僅入籍台灣，還考取台灣的漁民證，更自費買了漁船，現已完成目標駕船航行台灣本島漁港一周，及外島各地大小漁港，用最台的方式貼近漁民生活，一起出海捕魚，記錄多項即將失傳的捕魚方式及漁民傳統。

《Wow! Taiwan》則由「大霈」李霈瑜及周厚安聯手，邀請各國來賓，從聖露西亞、土耳其、越南、瑞士、瑞典到西班牙等外籍人士，分享在台生活趣事，從水上運動到婚禮習俗，經常可以看到各國觀眾在YouTube連結下留言敲碗要看自己國家的代表，頗爲趣味。大霈就笑說，回顧節目旅程，多半都在吃、吃、吃，她樂道：「最喜歡聽到印度朋友說台灣的印度料理也很棒，更喜歡瑞士的朋友們在台灣也開發製作瑞士起司，應該就是聽到他們把台灣當成家的感覺！」因為有更多的交流與理解，也是她與周厚安主持後驚喜的收穫。