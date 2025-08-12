李雅英「招牌髮型消失了」！全往上梳變一個人　破千粉絲驚呼：這是誰

記者潘慧中／綜合報導

南韓啦啦隊員李雅英2024年成為富邦「Fubon Angels」一員，憑藉親切微笑和完美體態，備受球迷喜愛。沒想到，她12日突然公開新髮型照，立刻引來上千名粉絲按讚驚呼：「這是誰？！」

▲李雅英難得將頭髮梳得很乾淨俐落。（圖／翻攝自Instagram／yyyoungggggg）



李雅英通常都是放下一頭及腰長髮，兩側還會拉出長瀏海修飾臉型。沒想到12日曝光的照片中，可以看到她將頭髮梳成高馬尾，臉頰兩側完全沒有髮絲，綁得非常俐落乾淨。

▲▼李雅英綁高馬尾。（圖／翻攝自Instagram／yyyoungggggg）



除了粉絲乍看認不出來是李雅英之外，本人發文時也笑問「妳是誰」，對於自己的新髮型，似乎也有耳目一新的感覺。

▲李雅英通常都是放下一頭及腰長髮。（圖／翻攝自Instagram／yyyoungggggg）

事實上，李雅英從國中就開始學習舞蹈，但起初並沒有想過加入啦啦隊，單純因為喜歡跳舞，又恰巧知道有啦啦隊的工作，2014年才誤打誤撞以啦啦隊成員身分正式踏上應援舞台，「我試過之後發現這是一個可以得到能量的工作，就一路跳到現在！」