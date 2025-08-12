黃豪平大阪飯店碰上「冰箱不冷」！求助櫃台：服務人員態度比冰箱冷

記者陳芊秀／綜合報導

藝人黃豪平近日赴日本大阪旅遊，卻遇上令人哭笑不得的飯店體驗。他發文透露，入住飯店房間的冰箱完全不冷，程度誇張到「寧可放在冷氣口」。為了隔天早餐的儲存，他前去櫃檯反映問題，沒想到對方的反應令他更傻眼。

▲黃豪平近日分享日本旅遊體驗，住大阪飯店意外碰上「冰箱不冷」。（圖／翻攝自臉書）

黃豪平日本住了3天飯店，碰上冰箱不冷的問題，但不想為了此事去換房間。他形容冰箱「不冷到我寧可放在冷氣口的程度」，但隔天早上要去參觀萬博（萬國博覽會），為了能夠可以在房間吃早餐，於是去問櫃台，沒想到服務人員當著他的面，摸著房務櫃檯的石板平台說：「冰箱沒壞，冰箱的溫度大概就會像這塊石板一樣，這就是正常的溫度。」

而黃豪平Hashtag寫下「我怕被當奧客當下摸摸鼻子回房間了」，後來自行買冰塊放冰箱降溫。他表示後來得知，日本很多飯店冰箱都不冷，但自己確實住過有正常溫度冰箱的飯店，文末感嘆：「那天，我誠心的覺得櫃檯服務人員的態度都比我冰箱冷。」

▲黃豪平發文。（圖／翻攝自臉書）

網友回應黃豪平「現在很多飯店冰箱都是改用環保冰箱，缺點就是非常非常不冷」、「日本可能是因為旅客太多，近年來服務品質下降的事件，時有所聞」。有人好奇「會不會是沒插電？」黃豪平用哭泣表情回應「有啦真的確認過了」。