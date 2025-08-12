《母胎單身》李陶近況曝光！　被醫警告恐失明：幾乎看不見

記者劉宜庭／綜合報導

因出演Netflix戀愛實境秀《母胎單身戀愛大作戰》（簡稱《母胎單身》）而受到關注的南韓補教名師李陶，日前無預警中斷所有課程，引發外界揣測，昨（11日）終於透過社群平台及教學網站更新近況，坦承是因健康急遽惡化，眼角膜嚴重受損，甚至被醫生警告「再這樣下去會失明」，一度陷入「幾乎看不見」的恐慌，身心都承受巨大壓力。

▲李陶親曝近況。（圖／翻攝自李陶IG）

在線上教育平台Etoos發布影片中，李陶詳細說明了近期消失的原因：「今年開始健康狀況變得不佳，特別是角膜狀況惡化，嚴重到甚至無法看螢幕一秒鐘。」身為需要長時間備課、製作教材的講師，這對她無疑是毀滅性的打擊。

李陶心有餘悸地回憶：「醫生曾警告我，如果繼續這樣可能會失明，並禁止我看螢幕。」但她為了履行對學生的承諾，仍試圖勉強完成工作，結果導致視力急遽惡化，「最終眼睛變得幾乎看不見，這讓我感到非常害怕，精神上也經歷了艱難的時期。」在別無選擇下，她才聽從建議，做出中斷講課的決定。

▲李陶眼睛仍在恢復當中。（圖／翻攝自李陶IG）

由於李陶中斷授課的時間點，與節目《母胎單身戀愛大作戰》播出相近，引發外界聯想。對此，李陶也澄清，Netflix的節目是在去年9月就已拍攝完畢，後續並未參與剪輯等工作，與今年因健康問題休息並無直接關聯。

目前，李陶表示自己正處於恢復期，身心狀況都已好轉，雖然角膜未能完全康復，但已恢復到「日常生活沒有問題」的程度，才能再次出現在大家面前，並承諾未來會努力展現出更好的一面。之後，她也透過IG分享生活點滴：「今天受朋友邀請，到他公司吃了午餐！我個性比較害羞，不太會表達，但你們還主動跟我打招呼，真的很高興，謝謝大家，託大家的福，久違地轉換了一下心情！」