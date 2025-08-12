鬼鬼生日辦「還珠格格派對」！　演藝圈好友全扮成格格阿哥狂歡

記者劉宜庭／綜合報導

藝人鬼鬼（吳映潔）昨（11日）迎來36歲生日，人緣極佳的她舉辦了一場《還珠格格》主題派對，廣邀演藝圈好友同樂。包含阿本（翁瑞迪）、大文（郭文頤）、阿喜（林育品）、峮峮（吳函峮）、關韶文等好友全都盛裝出席，紛紛扮成清朝的格格與阿哥，現場彷彿穿越時空，氣氛熱鬧非凡。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲鬼鬼生日辦《還珠格格》主題派對。（圖／翻攝自IG／大文）

派對上，身為壽星的鬼鬼化身為「鬼格格」，她身穿一襲桃紅色與藍色拼接的精緻旗服，頭上戴著浮誇又有氣勢的頭飾，配上鮮豔紅唇，完美還原了經典的格格造型。從照片中可以看到，無論是在餐廳的晚宴，或是在街頭的隨拍，都散發著可愛又俏皮的氣場。

▲演藝圈好友全扮成格格、阿哥狂歡。（圖／翻攝自IG／大文、阿本）

所有賓客都超有誠意地遵守派對主題，現場「阿哥」與「格格」雲集，大文、阿喜、峮峮等女性好友也都換上不同款式的格格裝，大家聚在一起擺出各種逗趣表情合照，玩得不亦樂乎。其中，好友阿本騎著馬兒造型的裝扮，驚喜現身向鬼鬼「請安」，笑翻眾人。

▲阿本「騎馬」現身鬼鬼生日派對。（圖／翻攝自IG／大文）

大文事後也在社群平台發文，爆料鬼鬼是個「主修還珠格格，又稱還珠博士」的超級粉絲，一直以來的夢想就是舉辦一場還珠格格生日派對。她幽默地寫道，自己本想扮演容嬤嬤、柳青或皇阿瑪，但提案全被壽星「打槍」，最終乖乖地當了格格。大文透露：「吃完飯後我們還到KTV把《還珠格格》的歌run一遍，這就是還珠博士的精神！」從照片中也能看到，鬼鬼在KTV裡拿著麥克風盡情嗨唱的模樣，氣氛相當歡樂。

▲鬼鬼與好友們KTV續攤飆唱《還珠格格》的主題曲。（圖／翻攝自IG／大文）



整場派對從服裝、晚宴到KTV續攤，都完美貫徹了《還珠格格》的主題，足見鬼鬼的用心與童心。在一片歡笑聲中，朋友們也推出點著仙女棒的生日蛋糕為她慶生，讓鬼鬼在好友的環繞下，度過了一個難忘又充滿創意的生日。