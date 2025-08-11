才遭冷凍封殺！吳宗憲第4個女兒宣布「斷絕父女關係」吐心聲

▲Miusa宣布和吳宗憲結束合作。（圖／資料照，記者周宸亘攝）



記者翁子涵／台北報導

吳宗憲2023年簽約女歌手MIUSA妙莎，當時就明令下達禁愛令，還在她身上砸了近千萬發片、出單曲等，不料去年Miusa被拍到和陳零九過夜後就被冷凍，吳宗憲日前受訪時更直接開罵Miusa如果想要成為天后，就該放下七情六慾，要她閉門思過，而稍早MIUSA妙莎也發文回應：「我和前經紀公司容易文創前陣子已經結束合作。」

▲吳宗憲曾視Miusa（左一）為第四個女兒。（圖／記者湯興漢攝）



對於被昔日「爸爸」吳宗憲公開怒譙，MIUSA妙莎稍早發文表示：「感謝大家的關心，先跟大家分享近況，我和前經紀公司容易文創前陣子已經結束合作，感謝憲哥像爸爸一樣的照顧，還有謝謝曾經幫助過我的工作夥伴們，這段經歷我會一直記得。」

她也不忘表示自己現在是自由之身，積極徵求工作，「如果想聽我唱歌，歡迎大力的敲我工作，也許人生的某些關係會說再見，但音樂永遠不會，最後，如果有什麼想祝福我的，那就祝我生日快樂吧！」

吳宗憲當時簽約時就表示：「她要是敢在登基，成為天后之前就交男朋友，我就先把她的男朋友給處理了！」又語重心長說：「我就像她的爸爸一樣，我給Sandy的，也會給她所有『生、養、教、陪』，除了沒有辦法生她之外，其他一視同仁。」不過MIUSA妙莎卻過夜陳零九，日前遭吳宗憲狠批：「就是要懂得怎麼跟老闆相處，老闆當你是女兒，還不懂得珍惜，花了好幾千萬，哪有老闆像我這樣的。」