麻衣回台見恩師哈林「憶錄音往事」！稱單身突看已婚男星　他當場慌了

藝人麻衣、Junior（韓宜邦）、柯念萱、曾子余與前主播魏文元、營養師夏子雯等人同上哈林庾澄慶主持公視《哈！真相大白了》。25年前麻衣與愛紗等日本女孩組團Sunday Girls，她難得回到臺灣迫不及待亮麗現身《哈！真相大白了》，看見庾澄慶還笑說「哈林哥當年幫我們錄音，那時候讓你胃痛了」。

▲▼麻衣登上《哈！真相大白了》，見到恩師哈林。（圖／公視提供）

不忘本的麻衣在社群上寫著「來上25年恩師的節目」，回憶當年在台灣出道，與哈林在華視《超級星期天》初次見面以及錄製唱片情景，她表示「與哈林哥第一次認識時候，我完全不會說中文」，而現在已經可以看題目、流利答題。麻衣也提到哈林過去協助寫歌、錄製唱片情景直說「讓你胃痛了」，哈林打趣說「不只胃痛，我頭也痛、哪裡都痛」。

▲麻衣答題超厲害。（圖／公視提供）

哈林也問麻衣最近的身分變化「是又要重新回到幕前嗎？」，麻衣肯定地表示「是的！然後我現在是單身」，沒想到麻衣邊說邊看向曾子余，讓甫新婚的曾子余驚呼「怎麼會是看我呢？我剛結婚」；麻衣趕緊揮手說「沒有、沒有」，哈林對曾子余開玩笑說「人家把你當孩子看，你不要想太多好不好」，引現場來賓大笑。



