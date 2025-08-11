美妝部落客Liz「無名小站起家」36歲離世！　4閨蜜PO最後合照淚崩

記者田暐瑋／綜合報導

知名美妝部落客Liz（荔枝兒）驚傳驟逝，享年36歲，老公深夜證實噩耗，震驚大批粉絲。Liz從無名小站起家，以精湛的美妝技巧及親切個性擁有大批粉絲，成為美妝界的指標性人物，她的4位閨蜜也PO出合照，悲痛說：「那天去見你最後一面，眼淚真的止不住地流。」

▲Liz驟逝。（圖／翻攝自Liz IG）



Liz從無名小站時代便累積大量粉絲，逐步累積人氣，無名小站關閉後，轉戰臉書成功吸引30萬粉絲追蹤，堪稱是美妝部落客始祖，之後將重心轉向Instagram，始終保有一定人氣，但她始終不認為自己是KOL，而是將每位粉絲視為朋友，親自回覆每條訊息，以感謝支持她的人。

▲Liz從無名小站起家。（圖／翻攝自Liz IG）



▲Liz閨蜜悲痛悼念。（圖／翻攝自Liz IG）



Liz在圈內人緣佳，和Nancy、漢娜妞、Chaio等幾位知名部落客是15年閨蜜，其他3人也悲痛發文悼念摯友，PO出過去一同玩樂的合照：「很幸運在你這段短暫卻燦爛的生命中，我們一起擁有那麼多值得微笑的回憶，也陪伴彼此經歷了人生的高低起伏。那天去見你最後一面，眼淚真的止不住地流，看著你緊閉的眼睛，我只希望現在的你，在下一段的旅程，能夠繼續發自內心的燦爛微笑。」

▲Liz閨蜜悲痛悼念。（圖／翻攝自Liz IG）