荔枝兒最後身影！　貼心幽默「教眼鏡妝」網淚：希望天堂沒有傷痛

記者陳芊秀／綜合報導

知名部落客荔枝兒（LIZ）離世，丈夫昨日（10）透過社群發長文證實，震驚各界。她從無名小站時期崛起，直至近期仍持續分享美妝影片，最後一則影片是6月3日，分享戴眼鏡後的美妝技巧，不料竟成她鏡頭前最後身影，網友震驚直呼：「不敢相信……。」

▲美妝部落客荔枝兒離世震驚各界，最後身影停在6月。（圖／翻攝自IG）

荔枝兒5月剛過36歲的生日，6月3日更新的影片，一如往常親切地分享著戴眼鏡時的上妝技巧，詳細解說如何讓妝容在鏡片下依然精緻，也留言回應網友提問。任誰也沒想到，這段實用的教學影片，竟成了她在鏡頭前與粉絲的最後互動。

▲荔枝兒表情活潑可愛，貼心分享戴眼鏡的美妝技巧。（圖／翻攝自IG）

丈夫昨日上傳一段荔枝兒的影片，記錄著她的笑容與夫妻間的恩愛互動。丈夫文字感性深情，形容妻子「一直是一位永遠帶著笑容、充滿陽光和愛的女孩」，且從不將自己當作「KOL」，而是真心把每位粉絲視為朋友，認真回應每則訊息，只因為她真心在乎並感謝所有支持者。

荔枝兒的噩耗傳出後，超過上千則留言湧入IG悼念，留言區瞬間變成了一片充滿淚水的追思牆。眾人紛紛留言「到底怎麼回事？為什麽這麽突然」、「好震驚也好不捨，謝謝Liz無私分享好多事物，希望你在天堂是快樂、沒有任何傷痛的」、「太震驚而難以形容此刻的心情…從blog時期知道LIZ到現在，歷經了臉書到IG這些歲月，也承載了我的青春」、「不敢相信」、「剛剛打開跟Liz的私訊，裡頭有親自回覆的語音訊息，重複聽了好幾次，真的很傷心⋯」。