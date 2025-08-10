直擊／2NE1罕見提到F4合體！　Dara跨海關注：跟我們一樣⋯

記者吳睿慈／台中報導

南韓天團2NE1於2024年睽違8年合體她們展開世界巡演後，場場演唱會門票賣爆，而近來恰好台灣人氣男團F4也如她們般奇蹟似的重聚，Dara於10日在台中開唱時，罕見提到此事，「聽說F4跟我們一樣也重聚活動，真的很開心」，身為《流星花園》鐵粉的她，現場清唱〈你要的愛〉展現真情。

▲2NE1以壓軸嘉賓身份在台中開唱。（圖／讀者提供）



Dara過去數度透露自己是《流星花園》忠實粉絲，恰好最近F4重組，她身為觀眾之一，跨海關注此消息，並表示「真的很高興」，為此帶來一段驚喜清唱演出，正式開口前，她還俏皮喊著「道明寺」，接著帶來〈你要的愛〉，咬字清晰明顯有下苦心，獲得滿場掌聲，CL也讚「謝謝Dara姐姐美妙的歌聲」。

▲▼2NE1罕見提到F4合體，Dara跨海關注。（圖／讀者提供）



團體一連帶來8首歌，歌迷的熱情感染她們，Dara大讚「台中100分」，Minzy接著說「今天太棒了，雖然很熱，但這個炎熱也會記在我的腦海裡」，CL嗨喊「希望今晚是讓你們無法忘懷的夜晚」。

最後，Dara感性告白：「我以後也想常來台灣，去年團體活動後有感受到，這段時間各自以solo身分活動，我覺得有點孤單很想成員，現在一起運動、一起搭飛機、一起站上舞台，真的好幸福，未來我也想跟妳們在一起很久的時間！」相約團體要繼續活動。