鍾麗緹直播接電話「女兒需動緊急手術」 臉色驟變惹擔憂！　

記者劉宛欣／綜合報導

54歲混血女星鍾麗緹向來以凍齡美貌與火辣身材聞名，與三名女兒同框時更被讚如同「姐妹花」。她育有長女張敏鈞（Yasmine）、二女張思捷（Jaden）及小女張凱琳（Cayla），家庭生活溫馨幸福。不過，近日傳出二女Jaden在練排球時不慎受傷，傷及十字韌帶，將於11日動手術，預計需要半年時間復原。鍾麗緹接獲消息時正在直播，接到電話後神情明顯變得沉重，讓粉絲也跟著緊張。

▲鍾麗緹經常透過社群與粉絲互動。（圖／翻攝自鍾麗緹微博）

長女Yasmine於1998年出生，是鍾麗緹與首任比利時籍丈夫Glen Ross所生，畢業於加拿大卑詩大學電影系，精通英語、普通話及法語。她在2021年獲得溫哥華華裔小姐亞軍，外型甜美兼具混血魅力與火辣身材，平日熱愛唱歌、跳舞與拍戲，經常在社群平台分享生活點滴，展現不輸母親的自信與魅力。

▲鍾麗緹二女兒Jaden受傷。（圖／翻攝自微博）

鍾麗緹的二女Jaden是她與第二任丈夫、台灣音樂製作人嚴錚的女兒，性格較為低調，鮮少在公眾場合露面，但同樣遺傳了媽媽的優越外貌與好氣質，備受外界關注。小女Cayla同樣是鍾麗緹與嚴錚所生，外型亮眼，近年逐漸在社群平台展露模特兒潛質，並得到媽媽全力支持。現階段，鍾麗緹與小12歲的丈夫張倫碩婚姻穩定，三名女兒也已改隨後父姓「張」。