張信哲霸氣斥資千萬！　橫跨4大城市「揪出全球共犯」吐心聲

▲張信哲將推出新專輯《屬於》。（圖／潮水音樂提供）



記者翁子涵／台北報導

張信哲將推出新專輯《屬於》，新歌〈共犯〉由金曲製作人李振權、創作歌手雞丁與音樂人李宗軒聯手打造的民謠搖滾歌曲，MV以其懸疑電影般的編曲及強烈情感，深入探討人性在集體沉默下的掙扎與勇氣，張信哲透露，新專輯超越愛情，更著重於「自我認識」與「內心對話」，期盼樂迷從中汲取面對真實的力量。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼張信哲新歌MV斥資千萬。（圖／潮水音樂提供）

〈共犯〉MV由名導黃中平操刀，影像企劃規模宏大，分為「歐亞故事篇」、「雙城故事篇」，以及片長達十分鐘的完整版。歐亞篇選在英國倫敦與中國上海取景，雙城篇則橫跨台灣台北與美國紐約，透過這四個獨立卻相互呼應的故事，深刻描繪出不同城市裡同樣存在的「共犯」現象，並斥資近千萬打造，全程以電影級製作規格呈現，無論選角、場景選擇或拍攝手法都極盡考究。

製作團隊集結曾與黃中平導演合作的各國菁英，足跡遍布倫敦知名觀景地標、上海著名高塔、台北地標性建築以及紐約國際廣場等地。影像中巧妙融合「傷痕」、「逃逸」、「沉默」三大核心元素，營造出既緊張又滿懷希望的獨特氛圍。張信哲在MV裡化身「宏觀者」，象徵著旁觀卻能洞悉全貌的視角，傳達出「共犯」現象在全球各地蔓延的意涵。

聊及〈共犯〉，張信哲坦言這首歌已在《未來式》巡迴演唱會上表演長達一年，如今終於能以錄音室版本與樂迷分享，他期盼曾參與演唱會的歌迷，能透過此版本更細膩地感受歌曲的編曲、歌詞及深層寓意，MV發生在世界各地不同城市，「重點是我們如何打破自己的限制，找到屬於自己的自由。就像最後四位主角雖然無法逃離，但依然選擇尋找自己的自由。」張信哲相信這個世界還有無窮可能，希望大家願意投入追逐夢想的過程。