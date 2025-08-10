啦啦隊男神被盜PO文「憲哥女兒大戰陳零九」　本人急上火線澄清

記者王靖淳／綜合報導

女星Miusa（妙莎）被主持人吳宗憲挖掘後出道，還獲得「吳宗憲第4個女兒」封號，不過去年她被拍到和歌手陳零九過夜後，因此遭吳宗憲冷凍。值得一提的是，啦啦隊男神Cooper游元宏最近在臉書發文曬出新聞截圖，聲稱「憲哥女兒大戰陳零九，16分鐘流出」，貼文一出引發網友討論。為此，他事後在IG發聲澄清，臉書帳號遭人盜用。

▲Cooper游元宏。（圖／翻攝自Instagram／cooper.w9）

游元宏在IG限動曬出臉書發文截圖，透露自己的帳號遭人冒用，表示對方利用他的帳號在臉書上張貼不實內容，涉及藝人陳零九及有「吳宗憲第4個女兒」封號的歌手Miusa私密影片外流。所幸第一時間友人在發現之後馬上告訴他，讓他能迅速採取應對措施，避免造成更大的影響及困擾。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼游元宏的臉書帳號被盜。（圖／翻攝自Instagram／cooper.w9）

透過游元宏臉書發布的貼文可見到，盜用者聲稱「憲哥女兒，有夠頂，大戰陳零九，16分鐘流出，點入照片，有好片網址。」試圖讓人點進去連結網址裡。面對帳號發布不實貼文的情況，游元宏事發後標記友人的社群帳號表示：「FB被盜...感謝你第一時間聯絡我，已處理。」

▲陳守恩首支單曲《跌》媒體記者會，嘉賓吳宗憲、鹿希派。（圖／記者湯興漢攝）

事實上，吳宗憲當年在Miusa身上砸近千萬，發片、出單曲，但去年對方和歌手陳零九被拍到過夜後，儘管經紀人表示是在創作新歌，但吳宗憲認為若Miusa想成為天后，就該放下七情六慾，因此冷凍她。為此，吳宗憲最近出席記者會時坦言，最後一次見到Miusa是和對方媽媽碰面，也就是Miusa準備被冷凍之時。