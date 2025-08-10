日女星二階堂富美無預警閃婚！老公是「大11歲諧星」共同聲明曝

記者劉宛欣／綜合報導

日本30歲人氣演技派女星二階堂富美10日突然宣布結婚消息，對象是現年41歲的「Maple超合金」成員 Kazlaser，兩人無預警透過了社群發布共同聲明，向大眾發表好消息，消息一曝光，大量網友獻上真摯祝福。

▲二階堂富美、Kazlaser結婚了。（圖／翻攝自二階堂富美IG、X）

Kazlaser在官方帳號貼出兩人的聯名聲明：「我 Kazlaser 與二階堂富美，特此向大家報告我們已經登記結婚。」兩人也在文中寫道：「由於我們彼此個性上都有自己的堅持，有時難免會有衝突、也會有低落的時候，但希望最後都能帶著笑容面向未來，建立一個輕鬆溫暖的家庭。」值得一提的是，眾所周知，二階堂一直是Kazlaser的忠實粉絲。

▲夫妻倆發表共同聲明。（圖／翻攝自二階堂富美IG）

二階堂富美的事務所事後也在官網發表祝福，證實兩人的結婚消息，並且強調「未來仍會繼續耕耘演藝活動，希望大家一如既往地給予支持。」還不忘提醒「由於這是個人私生活領域，懇請媒體避免打擾家屬，敬請理解與配合。」

早在2016年，二階堂富美上節目，被問到喜歡的男性類型，便直接點名Kazlaser。隔年兩人在日本電視台的節目同台，當時二階堂在節目中害羞告白：「我一直很想見到Kazlaser，覺得你的長相很帥，今天整場都讓我心跳加速。」