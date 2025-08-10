蕭亞軒暴瘦見骨！「大腿比手臂還細」　粉絲心疼：連骨頭都看得見

記者田暐瑋／綜合報導

天后蕭亞軒近期風光回歸演藝圈，近期在綜藝節目《讓我來唱》擔任評審時，卻被發現身材暴瘦，連骨頭都明顯可見，讓不少粉絲擔憂她的健康狀況。

從節目畫面可見，蕭亞軒四肢纖細如竹竿，大腿比一般人手臂還要細，衣物顯得格外寬鬆，整體外型呈現骨感狀態。事實上，她近年來曾經歷多次重大手術，包含髖關節進行過5次大型手術，加上拍攝MV時頭部受傷縫針，以及被收養的狗咬傷面部等意外，還長期受到嚴重支氣管炎所困擾，這些身體損耗被認為是體重驟降的主要原因。

▲蕭亞軒暴瘦。（圖／翻攝自微博）

雖然身形消瘦，但蕭亞軒仍展現專業評審風範，在節目預熱直播中，擔任評審觀看5位選手進行「禁語主打歌」挑戰，要求選手在演唱時遇到「我」和「你」這兩個禁語字詞時不能發出聲音，同時也積極參與選手指導及舞台評審等環節，展現敬業態度。

▲蕭亞軒暴瘦。（圖／翻攝自微博）

4月被問到久違復出的心情時，蕭亞軒感慨所有東西似乎都重頭來過。​兩年半歷經五次手術的她，為了再度登台努力復健，生活中接觸的對象只有醫師、護理師、復健師和家人，一切的行程都變得很制式，所幸努力有所成果，「重新回到最熱愛的舞台，那個心情是又再來一遍，好像剛出道的感覺。」