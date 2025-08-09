賈伯斯小女兒結婚了！花2億辦低調婚禮「賓客禁用手機」唯一照片曝光

記者劉宛欣／綜合報導

蘋果創辦人史蒂夫賈伯斯（Steve Jobs）的么女伊芙賈伯斯（Eve Jobs）近期悄悄完成人生大事！現年26歲的她，7月底與英國奧運馬術金牌選手哈利查爾斯（Harry Charles）在英國豪華莊園酒店舉行非公開浪漫婚禮，當天低調到極致，不僅全程嚴禁賓客使用手機，還特地讓所有賓客「走後門」入場，避免被媒體捕捉，現場照片幾乎零外流。唯一公開的一張婚紗照，還是由伊芙本人在 Instagram 分享，才正式揭曉她的夢幻婚紗造型。

▲伊芙賈伯斯與老公哈利查爾斯。（圖／翻攝自Eve Jobs Instagram）

根據外媒報導，這次婚禮耗資約670萬美元（約台幣2億多元），來賓陣容星光熠熠，包含美國前副總統賀錦麗（Kamala Harris）、微軟創辦人比爾蓋茲的女兒珍妮佛蓋茲，到Apple設計大師強尼艾夫都在受邀名單中。甚至連美籍中韓混血自由式滑雪名將谷愛凌也現身祝賀，穿著水藍色長禮服搭配白色高跟穆勒鞋亮相，氣質滿分。

▲伊芙賈伯斯親自曬出婚紗照。（圖／翻攝自Eve Jobs Instagram）

伊芙出生於1998年，是賈伯斯最疼愛的小女兒，不僅是史丹佛高材生，也是在時尚圈嶄露頭角的新星，曾替LV拍攝廣告，2022年春夏時裝週首次登上伸展台。她同時還是精通馬術的運動員，而與哈利的緣分也正是因馬術結下。兩人於2022年確定戀人關係，向來低調的他們，直到2024年巴黎奧運才意外曝光戀情。