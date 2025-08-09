李坤城兒不屑過父親節！　開酸亡父「幹的蠢事新聞都有」

記者劉宛欣／綜合報導

資深音樂人李坤城2023年因癌離世，享壽66歲。8日適逢父親節，他的兒子李卓軒在臉書發文，語帶調侃地說，相較其他人會在這天分享與父親的合照，他應該是少數「不用曬照片也心安理得」的人，因為「他（爸爸）幹的蠢事新聞都看得到」。這番直白發言，瞬間引發網友熱議。

▲李坤城2023年癌逝，妻子林靖恩隨後做出一連串脫序行徑。（圖／翻攝自臉書）

李坤城生前最受矚目的，莫過於與小他40歲的林靖恩交往，兩人關係曾引發社會廣泛討論。李坤城離世後，台中老家房產由林靖恩繼承，而李卓軒則獲得父親的骨董收藏及著作權。不過，林靖恩近年屢傳脫序行徑，包括鬧飯店、破壞設施，甚至偷吃外送餐遭控告，讓李卓軒曾不點名嘲諷：「不用工作比各位過的更爽更舒服更有錢，還去偷東西就是腦子壞掉，花太快了。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲李卓軒發文。（圖／翻攝自臉書）

在今（2025）年父親節的貼文中，李卓軒直言，父親生前「不給家用，全出一張嘴」，自己求學時的生活費與學費全靠爺爺奶奶與母親支撐。他唯一感謝父親的地方，是讓他從小就愛賺錢、學會面對現實。他更坦言，並不喜歡繼承的黑膠、卡帶與CD，因為父親當年為了收藏這些東西，甚至不願支付他和弟弟的餐費，逼得他們未成年就去打工。

李卓軒最後表示，在他心中，「爺爺才算是父親的角色，才有資格過父親節」。對於父親留下的音樂收藏，他只把它們當作換錢的工具，並提醒男性朋友：「除非那樣興趣能帶來收入，否則都不要玩物喪志，能力範圍內剛剛好就好。」