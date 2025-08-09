男偶像練跑「幫警追捕嫌犯」！1原因拒領感謝狀超暖心　超猛得獎紀錄曝

記者田暐瑋／綜合報導

日本男偶像佐野文哉熱愛跑步，能力也天賦異稟，曾經在練跑時偶然幫助警察抓到一名逃跑的犯人，但他最後拒絕接受警方頒發的感謝狀，直言事發地點靠近自己家，幫助維持鄰近治安是理所當然的責任。

佐野文哉8日在直播中分享了一段趣聞，透露曾在日常練跑時偶遇警匪追逐，當時目睹警察追逐犯人時，毫不猶豫地加入追捕行列，總算成功協助警方逮捕嫌疑人，事後他在LINE群組中向團員報告此事，團員笑稱：「犯人太倒楣了吧，居然被演藝圈最速跑者碰到！」

▲佐野文哉幫忙逮嫌犯。（圖／翻攝自佐野文哉IG）



[廣告]請繼續往下閱讀...

網友也紛紛表示驚嘆，形容佐野文哉的行為像漫畫主角般英勇，不過當警方要頒發感謝狀表揚時，他表示因為發生地點靠近自己家，幫助維持治安是理所當然的責任。事實上，佐野文哉不僅是藝人，也是跑步界的佼佼者，多次在綜藝節目中的跑步比賽中奪冠，並以其優異的馬拉松成績聞名。

佐野文哉2024年參加大阪馬拉松，以3小時16分08秒完成全程，成為該場馬拉松中表現最佳的藝人，更以「馬拉松偶像」的形象活躍於各大綜藝節目，屢次刷新紀錄。今年1月在《藝人對抗接力賽2025》中再度展現實力，打破了大會紀錄。

▲佐野文哉幫忙逮嫌犯。（圖／翻攝自佐野文哉IG）