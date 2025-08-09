小小瑜赴韓追星「熱衰竭險送醫」！　後方人潮湧上曝恐怖經歷

記者張筱涵／綜合報導

藝人小小瑜（張芯瑜）近日前往韓國京畿道參加「加勒比海灣水上音樂節」，卻在烈日下曝曬5小時，出現呼吸困難、視線模糊等症狀，險因熱衰竭被擔架送醫。她驚呼現場人潮擁擠的情況「越來越像梨泰院踩踏事件前的畫面」，事後在社群平台還原驚險過程，提醒粉絲留意戶外高溫安全。

▲小小瑜在水上樂園遭後方湧上的人潮擠到熱衰竭。（圖／翻攝自FACEBOOK／小小瑜 張芯瑜）



小小瑜表示，活動一開始主辦單位為降溫，不斷往觀眾席噴水，「妹子們都表情痛苦尖叫，我看著每個妝容完整的漂亮女孩們，每一次的射水，妝就被沖掉了一點，最後幾乎大家都被卸妝了，非常狼狽，頭髮也都整個濕了，然後頭吹到風曬太陽，累的程度不亞於拍雨戲。」她形容，現場就像在「烈日艷陽下站在水裡淋雨曝曬5小時」。

自己從上午10點站到下午3點，在將太郎的團體準備出場前，後方大批人潮瞬間湧向前方，左右兩側觀眾被擠到面露痛苦。小小瑜起初想撐一下，「但是情況越來越像梨泰院踩踏事件前的畫面！」老公在人群後方也無法前來保護，情況逐漸惡化，「我開始覺得吸不太到空氣……我拼命墊腳想從上方吸到氧氣！但是沒有用，人群擠的完全沒有空間休息或是蹲下！」

▲小小瑜當天是為了RIIZE前往加勒比海灣水上音樂節。（圖／翻攝自X／RIIZE_official）



隨後，小小瑜出現頭暈、視線模糊、呼吸不順的症狀，「眼睛像打了柔焦看不清楚……兩眼昏花，意識不清的拼餘力從人群擠出來，癱坐在水裡。」丈夫見狀嚇壞，形容她「面色蒼白像是快休克一樣」，並不斷抱著她、逼她喝水。

小小瑜說，當時韓國救生員大吹哨子衝來，將近10名救難人員準備用擔架就醫，才發現她已經熱衰竭，「若繼續硬撐造成更嚴重的熱傷害，體溫超過40°C就會引起中樞神經異常使器官功能停擺，死亡率很高。」

小小瑜她也提到，許多粉絲為了卡位，前一晚就在樂園門口夜排，早上8點一開園就衝到舞台前等待，「或許若主辦能從一大早就引導大家保持距離坐著等待，待下午活動表演時再站起來，就不會這麼累了。」

有過游泳選手訓練背景的小小瑜提醒，中午10點到下午2點的戶外酷暑訓練很危險，自己以前都在室內泳池訓練，最後感嘆：「人生無常，什麼時候突然孱弱呼吸困難都不知道。You Only Live Once，把握住每個讓生活感到幸福快樂的人事物。」