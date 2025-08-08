ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Energy牛奶父親節揭童年陰影
手搖珍珠超Ｑ「最頂是誰？」
楊千霈動刀「術後血塊堵呼吸」
日本第一Coser女神也怕「被臭到」！動漫展前喊話：洗好澡再來

記者劉宛欣／綜合報導

日本知名Cosplay女神Enako，向來以多變造型和火辣身材圈粉無數，是動漫展上的人氣保證。隨著夏季大型同人活動「Comic Market」即將在8月16日至17日於東京登場，她也將再度參與其中。不過今年日本各地高溫來襲，東京氣溫甚至一度逼近攝氏40度，加上人潮擁擠，汗臭味成了參展的另類「危機」。

▲Enako即將參與「Comic Market」，呼籲粉絲要洗香香再進場。（圖／翻攝自Enako Instagram）

Enako最近就在社群上曬出一張全新宣傳海報，內容直接又有梗，瞬間成為話題焦點。只見她穿著肉色性感bra top，搭配頭上裹著浴巾，一臉開心泡湯的模樣。而海報上更不藏話，直接以大字標明「去洗澡吧」，下方還不忘補上警語「別找不洗澡的理由」，霸氣又直白的標語，引發網友熱議與轉發。

▲Enako即將參與「Comic Market」，呼籲粉絲要洗香香再進場。（圖／翻攝自Enako Instagram）

許多網友看了都笑稱「這就是最強官方提醒」、「女神都開口了，還不洗澡說不過去吧！」、「這是我今年看到最有說服力的宣導圖」。也有參加過同人展的老手留言指出「每年夏天都是生存挑戰，這提醒太實用了」。

Enako

