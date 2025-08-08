ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
date 2025-08-08
吃Buffet「被嘴1句」全場反感
前黑澀會美眉變電商女王！
BL劇《逆愛》無預警宣布加更！　「5天連播6集」完結篇提早放出

記者陳芊秀／綜合報導

BL陸劇《逆愛》8日無預警宣布加更，當日將於晚間20:00更新兩集，並自8月9日起每日更新一集，直至8月12日迎來精彩大結局。該劇採取環大陸方式播出，仍在大陸當地爆紅，然而連日來不斷傳出爭議，提前播出大結局讓追劇觀眾驚訝：「我還沒有準備好！」

▲BL劇《逆愛》無預警宣布加更。（圖／翻攝自臉書）

▲BL劇《逆愛》無預警宣布加更。（圖／翻攝自臉書）

《逆愛》改編自改編自柴雞蛋的小說《逆襲》，描述落魄直男吳所畏遭女友變心愛富二代「池騁」，為了報復決定把對方的現男友搶過來，卻不小心也墜入情網。該劇自6月16日開播，每週一、二更新一集，掀起海內外觀眾追劇熱潮，男男主角田栩寧、梓渝人氣雙雙飆漲。討論話題席捲大陸微博熱搜，熱度超越暑期檔熱播中的陸劇。

然而爆紅同時爭議隨之而來，田栩寧、梓渝各自被挖出戀愛情史，引發陸網揣測議論，田栩寧遭謠傳已婚生子，梓渝被爆曾劈腿經紀人與女友，田栩寧發聲否認，強調自己單身未婚未育；梓渝也針對感情風波公開發文道歉，強調現在單身。儘管負面風波纏身，兩人人氣仍持續高漲。

《逆愛》締造近年少見的追劇熱潮，但在7月中旬一度發生無預警停播，令大批劇粉不安，製作人柴雞蛋發文「請大家不要慌」，所幸當週週五就宣布復播。該劇共有24集，原本外界預計8月26日播出第24集大結局，如今劇方宣布8日連播兩集，8月9日起每天播一集，將提前至8月12日就完結。

▲《逆愛》8日一口氣播兩集，9日起每日播1集，12日就放送大結局。（圖／翻攝自臉書）

▲《逆愛》8日一口氣播兩集，9日起每日播1集，12日就放送大結局。（圖／翻攝自臉書）

網友驚呼「等一下！我還沒有準備好呢」、「你們居然上傳了整整一周！真的」、「遲則生變，還是早播完能安心些」、「這麼突然的」。同時也有劇粉大呼幸福。

