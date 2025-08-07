Ozone穿西裝頂暴雨上陣！　急擠嘟嘟車崩喊：超級濕黏

▲ Ozone赴清邁拍攝寫真集。（圖／索尼音樂提供）



記者翁子涵／台北報導

Ozone迎接成軍3年，推出飛往清邁拍攝的寫真書《沒去過的地方Never Been》以及同名單曲，這次也正式曝光寫真書中唯一的正裝造型，6人在清邁的街頭換上西裝，以傳統的街景及復古的嘟嘟車為背景拍攝，沒想到一拍就遇到超大的午後雷陣雨，6人依然敬業地繼續在嘟嘟車前面擺出各式時尚大器的表情和姿勢，完全沒有受到打在身上會痛的雨勢影響。

不過當大雨久久不停，6人搞笑的擠上嘟嘟車躲雨，再次被攝影師捕捉到這個值得紀念的瞬間，但是擠在後方的佳辰、哲言和煥鈞幾乎沒有空間，整個人心須半懸空才能進行拍攝，相當考驗他們的核心肌力！看到帥氣的照片，他們都忍不住笑說：「照片是真的很好看，但其實我們在現場全身都相當溼黏啊！」

其實Ozone在清邁拍攝，幾乎天天都碰到超大暴雨，不過天公不作美，似乎更激起他們的熱血精神，在大雨中工作團隊有任何的拍攝需求，6人都是一口答應，拍好拍滿，工作上的拍攝結束，彼此還拿出手機互拍，甚至拍攝雨中的舞蹈影片，他們講到清邁行就十分開心，直說：「讓我們整理好，再一一跟大家分享。」

Ozone將於9月13日在台北Legacy、9月20日在台中Legacy和9月27日高雄後台舉辦三場「2025 Ozone 3週年 FANCON：Never Been」，不同於以往的見面會，準備了滿滿的曲目，歌曲的舞蹈已展開編排，Ozone也開始投入排練，他們說：「希望9月的3場FANCON上，可以跟大家一同沈浸在音樂、舞蹈、遊戲的時光中，成為彼此共同難忘的記憶。」

