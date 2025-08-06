女兒未滿1歲！高爾宣「火速迎二寶」揭內幕...嗨喊：一定是兒子

▲高爾宣和老婆芮德喜迎二寶。（圖／資料照，記者周宸亘攝）



記者翁子涵／台北報導

饒舌歌手高爾宣與老婆芮德去年10月才迎來女兒「米玲」，今（6日）無預警宣佈二寶來臨，預產期將在明年1月底，消息一出引來粉絲一片祝福聲浪，更笑虧「趕進度」，對於新生命的到來，原本就有計畫生第二胎的夫妻倆開心表示：「本來就有計劃再生一個孩子來給姊姊做伴，很開心！雖然時間有比原本預期的提早了一點沒想到這麼順利！」

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▲高爾宣和芮德明年1月將迎來二寶誕生。（圖／資料照，龍大謝音樂提供、翻攝自IG）



被問到升格二寶爸的心情，高爾宣表示：「老婆第一時間告訴我的時候我好像在外工作，是視訊給我看驗孕棒，當下我第一個想法是很驚喜！覺得一切來得真快！」而芮德則笑說：「因為月事都來的很準，這次又突然沒有準時來我就大概心裡有底了，有比心中預期的時間還要來得再快一點，醫生說生完小孩短期內會很容易懷孕是真的，大家不要不相信！」

被問到期待第二胎是什麼性別？芮德表示：「其實真正當了媽媽經歷懷孕生了孩子的過程之後，你真的會覺得只要寶寶健康，其他什麼都沒有有關係，所以都好！」高爾宣則認定第二胎應該是兒子，他笑說：「我覺得這一胎肯定是個兒子！我已經想好如果是兒子的話要幫他取名Bjorn (比約恩），是我看影劇『維京傳奇』裡主角的大兒子的名字，相當正氣的男子漢！」

而目前懷孕3個多月的芮德，預產期暫訂在明年1月底左右，芮德透露：「寶寶的小名要知道性別後才取，因為第一胎是剖腹生，所以第二胎也會剖腹產，這次懷第二胎的前1-2個月有低血糖的狀況很明顯，頭暈身體很累，但沒有到孕吐，因為第一胎的時候幾乎沒有什麼不舒服，所以這一胎有稍微感受到懷孕媽媽的辛苦！」再迎第二胎的芮德告訴自己要平常心，她表示：「因為媽媽的身心狀態很重要會影響到胎兒，這一胎基本上會多提醒自己注意身體狀況多休息放鬆。」