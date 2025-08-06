張婧儀首度挑戰古裝劇　「合體男神胡一天」他許願談戀愛…結果GG

記者黃庠棻／台北報導

八大戲劇台本週四（7日）晚間8點推出古裝劇《惜花芷》，男主角胡一天劇中挑戰不少武打戲，是當初吸引他接戲原因之一，但正式開拍後發現連續一個月都在拍打戲，一直沒機會和女主角張婧儀演對手戲，胡一天苦笑「打戲拍久了其實能拍談戀愛的戲也蠻好的。」

▲《惜花芷》由張婧儀、胡一天主演。（圖／八大電視提供）



《惜花芷》講述飾演花家長女的張婧儀，因接掌家業，從一個單純少女逐漸成長為帶領花家走過風雨的堅毅女性。胡一天平日擔任花家的武術老師，入夜後則戴上面具變身為冷酷司使，暗中保護花家、調查真相。

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▲《惜花芷》由張婧儀、胡一天主演。（圖／八大電視提供）

談到要如何詮釋兩種不同身分，胡一天說因為要讓小朋友建立規矩，當他是武術老師時，個性親和中帶點威嚴，但變成司使就是高冷嚴厲，張婧儀笑指他「面具一戴，誰也不愛。」

▲《惜花芷》由張婧儀、胡一天主演。（圖／八大電視提供）



胡一天即便開玩笑稱也想拍戀愛戲，但張婧儀抖出他其實對打戲相當自豪，甚至常興奮地和她分享拍攝片段。張婧儀稱讚胡一天打戲很認真，看得出有使勁出力，動作輕重都有難捏。胡一天表示讓自己進入憤怒狀態的秘訣，就是想著讓自己會生氣的事情。

▲《惜花芷》由張婧儀、胡一天主演。（圖／八大電視提供）



胡一天和張婧儀在《惜花芷》的CP組合，被劇迷形容是一對不會留隔夜仇的勢均力敵戀人，兩人不僅個性獨立，談感情時互相尊重、直接溝通。對此，胡一天、張婧儀皆認同這樣的態度；張婧儀認為伴侶間有問題就是要溝通，不要拖到隔天。胡一天覺得溝通是信任的橋樑，也是解決問題的橋樑。

▲《惜花芷》由張婧儀、胡一天主演。（圖／八大電視提供）



《惜花芷》是張婧儀首次接演的古裝劇，她表示《惜花芷》劇本很貼近現代生活「花芷（劇中名）的想法和態度，放到現在也很合理。」拍攝期間她會向胡一天請教騎馬、吊鋼絲等技巧，胡一天則誇她膽子很大，他爆料「才剛學會騎馬走路，她就想讓馬跑起來！」《惜花芷》8月7日起，每週一至五晚間8點在八大戲劇台全台首播。