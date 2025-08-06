龍語申求生慾超強！夫妻私下生活公開　愛妻何依霈變臉…反應曝光

記者黃庠棻／台北報導

三立八點台劇《願望》劇情進入高潮，惡人惡行即將全面揭露，劇中飾演江國賓女兒的何依霈，也上演「大義滅親」戲碼，為了替亡母討回公道，決心揭發父親種種罪行。而在調查過程中，她更主動接近父親的貼身特助蔡力謙，令對方誤以為高冷千金對他有意，兩人互動微妙，引發觀眾敲碗「這對能不能真的湊成一對？」

▲何依霈在《願望》主動接近父親的貼身特助蔡力謙。（圖／三立提供）

何依霈飾演的「高愛倫」原本性格偏瘋，近期戲劇角色逐漸「反白」變得正向，尤其是揭穿父親江國賓罪行的步步進逼橋段，更讓觀眾看得大呼過癮。對此，何依霈坦言私下個性其實也頗為直率「在家裡只要遇到不對的事，我一定會講，會提點家人，也希望他們能自己改正，但我不會像劇裡那樣舉報啦，我是講道理的『公道婆』。」

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而何依霈也笑說自己完全藏不住情緒「我是那種有一點事就會表現在臉上的人，老公都看得出來，如果我不講，他也會追問到底。他的『求生欲』很高！」

▲何依霈在《願望》主動接近父親的貼身特助蔡力謙。（圖／三立提供）

談到劇中主動接近蔡力謙一角，何依霈笑說「其實我平常不是那種主動型，我個性比較大喇喇，看到我對某人沒什麼表情，就知道不是我的菜。」撒嬌裝可愛更是她的罩門「我覺得我原廠設定根本就沒有這個功能！」不過這次演出反倒讓她挑戰新嘗試，笑說「蔡力謙比我還害羞，兩個人都害羞戲根本演不下去，最後我只好當主動那個。」

▲何依霈在《願望》主動接近父親的貼身特助蔡力謙。（圖／三立提供）

面對網友熱烈討論兩人是否能成真CP，何依霈則幽默回應「大家都忘了顧成（李睿紳飾）嗎？如果觀眾願意放下，那我也不排斥有個第二春啦！」而蔡力謙在《願望》中憑藉穩重又帥氣的形象擄獲不少粉絲，被封為「史上最帥助理」，他自己也沒想到劇情會往與千金小姐發展「這角色感覺像母胎單身，第一次有人對我關心，真的有種被照顧的感覺。」

▲何依霈在《願望》主動接近父親的貼身特助蔡力謙。（圖／三立提供）

被問到現實中若有女生主動示好怎麼反應，蔡力謙笑說「我只會呃⋯謝謝、謝謝！」讓大家好奇他是如何追到老婆的，他坦言「其實也沒特別怎樣，就這樣在一起了。」私底下他也承認自己超級直男，對主動型女生完全無招架之力，他過去曾演出偶像劇，卻被粉絲質疑「怎麼會這麼害羞？你真的演過偶像劇嗎？」展現反差萌的一面。