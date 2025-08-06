媽媽復活死刑犯再復仇！台劇《回魂計》還沒播先紅到泰國…2男神客串

記者陳芊秀／綜合報導

台劇《回魂計》將於10月9日全球串流上線，昨日首度公開前導預告，6日衝上YouTube熱門電影預告排行第8名。同時該劇也受到泰國觀眾期待，除了驚悚恐怖的劇情，兩位泰國男神Weir（蘇格拉瓦卡那諾）、Patrick（尹浩宇）與台灣一群頂級演員飆戲，令泰國粉絲格外期待。

▲台劇《回魂計》還沒播，已經先登上泰國X流行趨勢第一。（圖／翻攝自X）

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《回魂計》描述兩個悲傷母親的黑暗復仇，以巫術復活了害死她們女兒的死刑犯，執行所求的「正義」。該片由舒淇、李心潔飾演悲痛復仇的媽媽，傅孟柏飾演死刑後復活的兇手，加上鍾欣凌、賈靜雯、鄭人碩等人演出。劇集導演是台灣的陳正道、許肇任，編劇團隊包括沈洋（中國大陸）、易帥捷（中國大陸）與羅曉睿。

沈洋是大陸知名編劇，與導演陳正道、許肇任合作《結愛·千歲大人的初戀》、《摩天大樓》、《愛很美味》等網劇，這次挑戰驚悚恐怖題材《回魂計》。

《回魂計》登上泰國X流行趨勢，原因與兩位泰國人氣男神的演出有關。Weir（蘇格拉瓦卡那諾）現年40歲，是泰國7台一哥，走紅超過20年，擔任無數連續劇男主角，年輕時被華人粉絲封為「泰國郭富城」，同時活躍電影、也參演多部Netfrlix劇集。Patrick（尹浩宇）是泰德混血兒，參加大陸選秀節目《創造營2021》，出道成團「INTO1」，精通4國語言，同時活躍泰國與中國大陸娛樂圈，最新前導預告中，有他撫摸舒淇臉龐的鏡頭，粉絲助攻讓關鍵詞條「#回魂計xPatrick」推上X的熱搜第一。

▲Weir在泰國走紅近20年，是電視台一哥，還有泰國郭富城的封號。（圖／翻攝自X）

▲Weir演出《回魂計》令泰國觀眾驚喜。（圖／翻攝自YouTube）



▲Patrick是男團「INTO1」成員。（圖／翻攝自IG）



▲Patrick演出《回魂計》掀起粉絲高度期待。（圖／翻攝自YouTube）



台灣觀眾形容《回魂計》是《見鬼1+2》女主角合體，還有人喊話「這一部說是見鬼3一點都不為過」、「台灣最需要這七天的正義」、「故事設定好有趣」。泰國網友形容「演員陣容超乎想像」、「Weir太酷，Patrick太帥」、「起雞皮疙瘩了」、「讓人想起《見鬼》」、「故事很有意思」，觀眾期待聲浪相當大。