吳宗憲為張秀卿出手了！　1舉動讓她激動大吼：下輩子嫁給你

記者蔡琛儀／新北報導

金曲歌后張秀卿入行45年，將在8月23日於大臺南會展中心舉辦首次個唱，今（5日）彩排搶先曝光演唱會特別嘉賓，包括蔡小虎、王彩樺、吳俊宏三位好友都來助陣，還有綜藝天王吳宗憲、許志豪、陳隨意、與楊哲等人，屆時也都將上台演出。

▲張秀卿演唱會請到蔡小虎、王彩樺、吳俊宏擔任嘉賓。（圖／記者徐文彬攝）

張秀卿說，吳宗憲真的是肝膽相照，當初她鼓起勇氣打給吳宗憲，「我說你可以來參加我的演唱會嗎？他說妹子那還用說，你都開口了，當哥哥的一句話，你怎麼樣安排我都可以，我其實是希望他在台下看我唱歌就好，他說不行，要增加節目精采度，一定要上台！」更表示高鐵、住宿都會自己處理，讓張秀卿感動不已，當眾大吼告白：「謝謝憲哥，I love you！下輩子我要嫁給你，我愛你、我愛你！」

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王彩樺也十分心疼好友，講到哽咽，「她給自己太大的壓力，剛開始她怕票沒賣完，打了兩通電話給我，她說彩樺，我真的好擔心，萬一沒坐滿很沒有面子，我說你不用擔心，要對自己有信心會唱，只要專心把秀做好，把歌唱好就好。其他就交給你老公不用擔心，我們也會幫你催票。」透露自己的爸爸、爸爸的朋友買了20幾張票要力挺，讓張秀卿感動到當場嘴對嘴獻吻王彩樺。演唱會門票於KKTIX、全家超商開賣。

▲張秀卿激吻王彩樺。（圖／記者姜國輝攝）

蔡小虎也說，當初張秀卿老公王國贊親自打來跟他談彩排的事，他直接一句話：「全力配合！」以表力挺之心，更呼籲：「張秀卿是個非常會唱的人，大家都要來看，不看太可惜了！」