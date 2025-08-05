趙正平揪「大學畢業月薪要10萬」　轟低薪嘆：台灣很悲哀沒進步

記者王靖淳／綜合報導

藝人趙正平會在社群記錄生活，最近他上傳一段短片，分享自己對於台灣低薪環境的看法，除了認為大學畢業生一個月的薪水應該要10萬之外，同時也直言：「台灣很悲哀啊，沒有進步啊！」

▲趙正平以前當助理時月薪1萬8。（圖／翻攝自Instagram／chao_cheng_ping）

趙正平以「台灣勞工不應該再低薪了」為題發文，並在短片中以自己剛出社會的經歷談論薪水。他回憶，過去擔任助理時，月薪為1萬8千元，他估算若對比現在的物價，大約相當於現在的2萬5千元。

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▲趙正平直言台灣很悲哀。（圖／翻攝自Instagram／chao_cheng_ping）

然而，趙正平接著指出大學畢業生的起薪，表示過去畢業生有3萬5千元的薪資，現在的畢業生起薪卻普遍落在3萬元左右，這讓他不禁感嘆，台灣的薪資結構根本沒有隨著時代進步，「那就表示台灣很悲哀啊，沒有進步啊！」

▲趙正平認為大學畢業生應該月薪10萬。（圖／翻攝自Instagram／chao_cheng_ping）

趙正平認為在油錢、飯錢、房租等生活成本齊漲的年代，薪水卻沒有相對應的提升，這是一個極不健康的社會現象。對於目前大學畢業生約3萬元的月薪，他除了反問：「月薪3萬怎麼活？」之外，同時也直言：「好歹現在大學畢業生一個月要10萬吧！」影片曝光後，立刻吸引兩派網友留言討論，紛紛表示「錢好難賺」、「什麼都漲就薪水沒漲」、「錢很難的好嗎？」、「你是生在福中不知福。」