快訊／江蕙驚傳身體出狀況住院！　小巨蛋演唱會宣布延期

▲江蕙流感演出宣布延期。（圖／寬宏提供）



記者翁子涵／台北報導

江蕙原訂本週五（8日）在台北小巨蛋開唱的江蕙，不料日前結束高雄巡演返家後，突然感到身體不適，起初她以為只是小感冒，自行服藥休息兩天，沒想到症狀加劇，喉嚨不僅沒有好轉，更出現逐漸失聲和發燒，警覺狀況不對勁，她立刻就醫檢查，結果確診感染流感病毒，醫療團隊隨即建議她住院靜養，她也忍痛宣布8、9日的演出延期。

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▲江蕙歌喉尚未恢復最佳狀態。（圖／寬宏提供）



所幸經過幾天治療與充分休息，「二姐」江蕙的身體狀況已明顯好轉，然而，歌喉卻遲遲未能恢復最佳狀態，為了盡快讓嗓音回歸，她這幾天幾乎噤聲，只能透過肢體語言與團隊溝通。

儘管身體已康復，但歌喉狀況尚未到位，為了不辜負眾多歌迷的期待，「二姐」與經紀團隊商議後，決定爭取更多時間休養，並忍痛宣布延期演出，她誠摯向所有歌迷致歉，並感謝大家的體諒。經多方協調，原訂8月8日及8月9日的台北小巨蛋場次，將順延至8月17日及8月24日舉行。

經紀團隊表示：「請大家再給她一點時間，八月十二日希望能看見『健康寶寶』重返舞台，她會全力以赴用最佳狀態獻唱！」針對已購票的歌迷，原票券可持至新場次於原座位入場，並維持實名制驗證。若不克前往，則可依照主辦方或官方售票平台公告的退票方式辦理。

觀眾可持原票券於新場次原座位並維持實名制驗證入場。如不克前往的觀眾，可依照寬宏售票系統公告之退票方式辦理。

演唱會場次變更如下：

2025/08/08（五） 19:30改期至 2025/08/17（日）18:00

2025/08/09（六） 19:30改期至 2025/08/24（日）18:00

全額退票相關辦法請洽寬宏售票系統。