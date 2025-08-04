侯沁潔不認刻意撞警察！「我的傷更嚴重」怒嗆員警：做賊喊抓賊

記者劉宛欣／綜合報導

本土劇女星侯沁潔3日爆出駕車衝撞員警並拒絕接受檢查，隨後因涉嫌妨害公務遭逮捕。新北地檢署4日裁定無保請回。事件引起社會廣泛關注，侯沁潔4日晚間於社群發文，強調自己傷勢比警員更為嚴重，並指控派出所警員持警棍敲壞她的車，憤怒表示：「這就是做賊喊抓賊！」否認刻意衝撞警查，稱若真撞警，檢方不會如此迅速放人。

▲侯沁潔衝撞員警引發風波。（圖／翻攝自侯沁潔臉書）

侯沁潔在臉書發文，公開手上瘀青的照片，訴說自己遭到十多名男警壓制、上手銬及腳銬的委屈。她抱怨車內物品遭翻亂，強調自己只是想吃頓晚餐，卻遭到不公平對待。對於警方懷疑她酒駕的指控，侯沁潔嚴正否認：「熟識我的朋友都知道我不喝酒，更不會酒後駕車。」她喊冤表示自己被糟蹋兩天，反咬真正的妨害公務者是警方而不是她。

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▲侯沁潔公開自己的傷勢。（圖／翻攝自侯沁潔臉書）

侯沁潔不僅否認撞警，還提到警員在追逐過程中用警棍敲碎其車窗，手部才會受傷。她表示：「我傷勢比員警還要嚴重，我都沒有說半句話。」認為是警察執行公務過程讓她受害，而非她妨礙公務。

以下為侯沁潔臉書全文：

我的傷勢比警員還要嚴重，車子也被中港派出所的尤姓男警員持警棍敲爛了～這就是做賊的喊捉賊～居然相信新莊分局中港派出所尤姓警員跟新聞記者唬爛的之後委屈的代價，他們違憲又違法，我就只是想吃頓晚餐，居然被十幾名男員警壓制在地上，還被上手銬跟腳銬，被無故翻包包，我車內還被翻得亂七八糟，我被無緣無故遭霸凌，我受了非常多的委屈你們都不曉得！？開車還被警方誤會喝酒，跟我比較熟識的朋友都知道我不喝酒，更何況喝酒不開車，我被糟蹋了兩天，事實上應該是公務妨害我而不是我妨害公務！