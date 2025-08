這次凱莉真的要說掰掰了　《慾望城市：華麗下半場》第3季確定為最終季

▲莎拉潔西卡派克終於要《慾望城市:華麗下半場》第3季完結篇後,揮別凱莉這號人物。(HBO提供)



圖文/鏡週刊

影集《慾望城市》(Sex and the City)從1998年開播到2004年,之後又衍生兩部電影版,2021年更推出續篇《慾望城市:華麗下半場》(And Just Like That...),單身女郎凱莉的紐約生活一直陪伴著大家,如今確定隨著《慾望城市:華麗下半場》第3季在8月中旬推出最後一集,凱莉也要正式跟大家說再見了。

從《慾望城市》就以編劇身分參與,如今是《慾望城市:華麗下半場》監製、導演、編劇的麥可派屈克金(Michael Patrick King),在第3季還有兩集尚未播出時,決定公開這個消息,「當我在撰寫第3季劇本時,突然很清楚明白,在此階段劃上句點是很棒。隨著女主角莎拉潔西卡派克(Sarah Jessick Parker)與另外兩位監製,都一直認為在第3季結束,並且把最後一集拆成上下集的方式,是最好的選擇。我們選擇直到現在才公佈這消息,是因為不想讓『最終季』影響了大家收看的心情。我非常感謝所有觀眾,讓劇中人物能走入他們的生活與內心深處。」

莎拉潔西卡派克隨後也以公開信的身分,證實了節目落幕的決定,「凱莉佔據了我演藝事業中的27年,我想我愛她的一切。我想其他人也是跟我一樣愛她。就算再挫折、沮喪、批評也是一直支持她。所有這些喜怒哀樂的交織一直伴隨著,是最重要的也是最棒的鼓勵。因此這些充斥著滿滿情緒,與這一輩子最深切的的感激,是獻給你們所有人的。」

她表示很高興凱莉能與米蘭達、莎曼珊、夏綠蒂,成為永遠都不會再有那種好朋友,「演出《慾望城市:華麗下半場》是集結所有快樂、冒險以及最辛勤的偉大工作,感謝所有380位非凡的工作人員,還有那些加入我們演出行列的演員,與你們在一起的每一天,讓我變得更好了。趁著我遺忘之前,我告訴自己這一切都會是永遠的。也希望你跟我們一樣,會喜歡最後的上下集。」

▲紐約感情專欄作家凱莉,寫了27年,終於也要下台了。(HBO提供)

《慾望城市》除了當年在HBO首播時引發了轟動,之後又在串流媒體平台上發掘了新的觀眾,因此一路成功號召不同年齡層的粉絲入坑。不過《慾望城市:華麗下半場》一直受到褒貶不一的評價,特別是飾演莎曼珊的金凱特羅(Kim Cattrall)拒絕再次演出同一角色,直到第2季尾聲,終於客串了一個鏡頭。第3季今年5月推出後,雖然是討論度最高的一季,因為觀眾都在社群媒體上發大量追劇的心得,特別是分析幾個女主角的感情觀、個性演變,跟當初在《慾望城市》登場時截然不同,還揪出了幾處劇情上的漏洞,直呼編劇是不是寫到渾然忘我了。

《慾望城市:華麗下半場》的確在很多地方刻意斬斷了《慾望城市》所安排的結尾,像是凱莉跟大人物終於結婚,但是大人物第一季就死了。另外一位男友艾登在第2季回歸,但舊情復燃也無疾而終,到第3季更正式認清,艾登與凱莉就是無法在一起、不要再浪費人生折磨彼此了,就此宣告凱莉的感情生活掛零。而原本作風強勢的律師米蘭達,則跟老公史提夫過著無性生活,米蘭達最後選擇離婚、跟女同志在一起。

當然大家都想知道,既然已經決定拍到第3季就要下台一鞠躬,最後的2集大結局要怎麼交代?套句凱莉最愛講的台詞:「我們忍不住想知道。」《慾望城市:華麗下半場》每週五於HBO與HBO Max更新最新一集集數。

