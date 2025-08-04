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這次凱莉真的要說掰掰了　《慾望城市：華麗下半場》第3季確定為最終季

莎拉潔西卡派克終於要《慾望城市：華麗下半場》第3季完結篇後，揮別凱莉這號人物。（HBO提供）

▲莎拉潔西卡派克終於要《慾望城市：華麗下半場》第3季完結篇後，揮別凱莉這號人物。（HBO提供）

圖文／鏡週刊

影集《慾望城市》（Sex and the City）從1998年開播到2004年，之後又衍生兩部電影版，2021年更推出續篇《慾望城市：華麗下半場》（And Just Like That...），單身女郎凱莉的紐約生活一直陪伴著大家，如今確定隨著《慾望城市：華麗下半場》第3季在8月中旬推出最後一集，凱莉也要正式跟大家說再見了。

從《慾望城市》就以編劇身分參與，如今是《慾望城市：華麗下半場》監製、導演、編劇的麥可派屈克金（Michael Patrick King），在第3季還有兩集尚未播出時，決定公開這個消息，「當我在撰寫第3季劇本時，突然很清楚明白，在此階段劃上句點是很棒。隨著女主角莎拉潔西卡派克（Sarah Jessick Parker）與另外兩位監製，都一直認為在第3季結束，並且把最後一集拆成上下集的方式，是最好的選擇。我們選擇直到現在才公佈這消息，是因為不想讓『最終季』影響了大家收看的心情。我非常感謝所有觀眾，讓劇中人物能走入他們的生活與內心深處。」

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莎拉潔西卡派克隨後也以公開信的身分，證實了節目落幕的決定，「凱莉佔據了我演藝事業中的27年，我想我愛她的一切。我想其他人也是跟我一樣愛她。就算再挫折、沮喪、批評也是一直支持她。所有這些喜怒哀樂的交織一直伴隨著，是最重要的也是最棒的鼓勵。因此這些充斥著滿滿情緒，與這一輩子最深切的的感激，是獻給你們所有人的。」

她表示很高興凱莉能與米蘭達、莎曼珊、夏綠蒂，成為永遠都不會再有那種好朋友，「演出《慾望城市：華麗下半場》是集結所有快樂、冒險以及最辛勤的偉大工作，感謝所有380位非凡的工作人員，還有那些加入我們演出行列的演員，與你們在一起的每一天，讓我變得更好了。趁著我遺忘之前，我告訴自己這一切都會是永遠的。也希望你跟我們一樣，會喜歡最後的上下集。」

這次凱莉真的要說掰掰了　《慾望城市：華麗下半場》第3季劃上句點

▲紐約感情專欄作家凱莉，寫了27年，終於也要下台了。（HBO提供）

《慾望城市》除了當年在HBO首播時引發了轟動，之後又在串流媒體平台上發掘了新的觀眾，因此一路成功號召不同年齡層的粉絲入坑。不過《慾望城市：華麗下半場》一直受到褒貶不一的評價，特別是飾演莎曼珊的金凱特羅（Kim Cattrall）拒絕再次演出同一角色，直到第2季尾聲，終於客串了一個鏡頭。第3季今年5月推出後，雖然是討論度最高的一季，因為觀眾都在社群媒體上發大量追劇的心得，特別是分析幾個女主角的感情觀、個性演變，跟當初在《慾望城市》登場時截然不同，還揪出了幾處劇情上的漏洞，直呼編劇是不是寫到渾然忘我了。

《慾望城市：華麗下半場》的確在很多地方刻意斬斷了《慾望城市》所安排的結尾，像是凱莉跟大人物終於結婚，但是大人物第一季就死了。另外一位男友艾登在第2季回歸，但舊情復燃也無疾而終，到第3季更正式認清，艾登與凱莉就是無法在一起、不要再浪費人生折磨彼此了，就此宣告凱莉的感情生活掛零。而原本作風強勢的律師米蘭達，則跟老公史提夫過著無性生活，米蘭達最後選擇離婚、跟女同志在一起。

當然大家都想知道，既然已經決定拍到第3季就要下台一鞠躬，最後的2集大結局要怎麼交代？套句凱莉最愛講的台詞：「我們忍不住想知道。」《慾望城市：華麗下半場》每週五於HBO與HBO Max更新最新一集集數。

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