《母胎》志軟低調熱戀中！「波浪大捲、長髮」近況美到認不出

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣戀愛節目《母胎單身戀愛大作戰》已於日前播畢，志軟、廷穆在最後一集訴說對彼此的情意，兩人成為情侶檔。節目收播後，嘉賓近況受到高度關注，其中志軟被曝光一張畫上精緻妝容的近況照，添加更多的女人味，180度大轉變令觀眾驚嚇不已直呼「真的認不出來」。

▲▼《母胎單身》志軟波浪大捲、長髮近況美到認不出 。（圖／翻攝自IG）



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韓媒近日挖出志軟近況，她本業為音樂製作人，但近期似乎悄悄跨領域發展，一位化妝師在社群網站分享為志軟打扮的照片，寫下「滿滿溫柔又感性爆發的志軟」，她180度大轉變，從過去較中性感的打扮，變成女人味十足的氣質女神。

志軟不只化上了精緻妝容，還把節目裡的招牌馬尾放下來，並捲成氣質大波浪，就連髮色也變成比較淡色系的咖啡褐色，近況照片公開很快就引起熱烈討論。

▲▼韓國網友證實志軟、廷穆仍在交往。（圖／翻攝自Netflix、韓網）



事實上，《母胎單身戀愛大作戰》收播後，韓網就出現一則評論，一位網友證實志軟、廷穆仍在交往中，「廷穆是同個大學的學校前輩，聽說他還跟志軟在交往，看到第8集就懂了。」兩人感情甜蜜蜜。

節目不止志軟找到幸福，《母胎單身戀愛大作戰》製作團隊7月底接受訪問時，導演金魯恩特別透露載伊的近況，「在獲得本人同意後，我們想跟大家分享一個好消息，載伊目前正與一位年長女性交往中。」消息一出，立刻引起粉絲與觀眾們的熱烈討論與祝福。