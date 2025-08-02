Highlight開唱「耀燮炸出神之高音」　演唱會取名藏敏感詞…起光急解釋

記者田暐瑋／綜合報導

韓國人氣男團Highlight 2、3日連續兩天在台北開唱，一開場就引爆全場粉絲尖叫，身穿俐落皮衣帥氣唱跳，一口氣連唱5首歌曲才進入串場時間稍微喘口氣，提到演唱會名稱「Ride or die」，起光坦言直接翻譯的話意思有些敏感，但其實是希望大家可以抱持著「和Highlight一起走下去」的心情而取名的。

▲▼ 韓團HIGHLIGHT演唱會。（圖／記者黃克翔攝）

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Highlight隔了一陣再度來台開唱，主唱梁耀燮一開場就狂飆高音，一連演唱《Chains》、《Switch on》、《Stay》等5首歌，唱到《Stay》時，4人脫下外套，露出結實手臂肌肉，當眾脫衣的帥氣畫面讓粉絲陷入瘋狂。

▲▼ 韓團HIGHLIGHT演唱會。（圖／記者黃克翔攝）

許久未見到台灣粉絲，Highlight沒忘記中文，中文自我介紹相當流利，還擔心搖滾區粉絲推擠，斗俊和耀燮兩個手腳並用現場表演推擠的動作，逗笑現場粉絲。 談到這次演唱會名稱是「Ride or die」，直譯是「不飆車就等死」，起光擔心會被誤解含意，解釋其實會取這個名字的用意是希望能和粉絲一起走下去，有著堅定不渝的信念，「到死為止都要跟我們一起唱下去！」

▲▼ 韓團HIGHLIGHT演唱會。（圖／記者黃克翔攝）