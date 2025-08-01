ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

歐陽娣娣21歲「陳妍希貼臉慶生」
「恐怖情人5大徵兆」快檢查！
啦啦隊正妹怒控老闆毛手毛腳
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

吳宗憲 芽芽 沈玉琳 家寧 湯姆克魯斯 真木陽子 劉雨柔 Andy

李怡貞沉默3天發聲「怕造成沈玉琳困擾」　曝他真實為人：值得敬重

記者蔡宜芳／綜合報導

主持人沈玉琳29日驚傳病倒住院，消息震驚許多演藝圈內人。而經常參加沈玉琳節目的律師李怡貞，31日也發文表達祝福，同時透露自己遲遲未公開發聲，是怕太多的揣測會造成對方及其家人的困擾。

▲▼李怡貞沉默3天發聲「怕造成沈玉琳困擾」曝他真實為人。（圖／翻攝自Facebook／女人大律師李怡貞、沈玉琳的御琳軍）

▲李怡貞曾多次參加沈玉琳主持的節目。（圖／翻攝自Facebook／女人大律師李怡貞、沈玉琳的御琳軍）

李怡貞強調，自己曾多次參加沈玉琳主持的節目，每次對方的狀態都很好，為人也非常親切，「確實近期比較瘦一點，但是他主持的功力每每總是讓我憋不住的在現場放聲大笑，真的是每次。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

李怡貞指出，沈玉琳善於掌握節奏與界線，是個具有高度社會歷練的專業主持人，「很多時候玉琳哥講的笑話，好笑的地方在於你以為他要講得粗鄙，結果卻完全不低俗，界線拿捏得非常好。」認為沈玉琳不僅幽默，也非常會帶氣氛，對後輩照顧有加，是娛樂圈中「非常值得敬重的前輩」。

▲▼沈玉琳傳「復工時間點」！妻子芽芽揭現況。（圖／翻攝自臉書）

▲沈玉琳的妻子芽芽揭現況。（圖／翻攝自臉書）

此外，李怡貞也提及先前鬧得沸沸揚揚的啦啦隊小三事件，「沒有主持人兩位的協力哄抬，也不會有那麼大的效應。」儘管兩人並無私交，李怡貞仍真誠表示：「真的祝福他能好好照顧身體。」而她也在看到沈玉琳的太太發文報平安後才稍感安心，提醒大家都要記得好好照顧自己。

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

沈玉琳李怡貞

推薦閱讀

快訊／家寧開戰Andy！驚爆生日前「抓姦跟小三在床」　踢爆深情人設內幕

快訊／家寧開戰Andy！驚爆生日前「抓姦跟小三在床」　踢爆深情人設內幕

7小時前

快訊／芽芽首公開發聲「曝沈玉琳病況」　籲外界給空間：讓祝福成為力量

快訊／芽芽首公開發聲「曝沈玉琳病況」　籲外界給空間：讓祝福成為力量

15小時前

42歲影后懷二胎！「孩子爸是26歲高帥男星」事實婚2年他悄曬恩愛

42歲影后懷二胎！「孩子爸是26歲高帥男星」事實婚2年他悄曬恩愛

7/29 11:20

遭家寧影射「抓姦在床」復合狠心提1條件！　Andy經紀人火速回應了

遭家寧影射「抓姦在床」復合狠心提1條件！　Andy經紀人火速回應了

7小時前

鄒森辭世！兒鄒少官9年前癌逝「震驚演藝圈」 　昔和言承旭、Ella飆戲

鄒森辭世！兒鄒少官9年前癌逝「震驚演藝圈」 　昔和言承旭、Ella飆戲

11小時前

李多慧濕身解放比基尼！　「側面形狀看光」轉身激辣

李多慧濕身解放比基尼！　「側面形狀看光」轉身激辣

2小時前

Sandy去夜市買香腸加辣「老闆拒賣」！他當場給難看：我很難做生意

Sandy去夜市買香腸加辣「老闆拒賣」！他當場給難看：我很難做生意

10小時前

李怡貞沉默3天發聲「怕造成沈玉琳困擾」　曝他真實為人：值得敬重

李怡貞沉默3天發聲「怕造成沈玉琳困擾」　曝他真實為人：值得敬重

1小時前

沈玉琳「代言保健品卻住院」掀揣測　生技公司澄清：僅產品代言合作

沈玉琳「代言保健品卻住院」掀揣測　生技公司澄清：僅產品代言合作

3小時前

邵雨薇一刀掰了3年長髮！ 「公主切極短髮」新造型曝光

邵雨薇一刀掰了3年長髮！ 「公主切極短髮」新造型曝光

2小時前

63萬YTR考到賽車執照！　「下週挑戰亞洲越野拉力賽」

63萬YTR考到賽車執照！　「下週挑戰亞洲越野拉力賽」

2小時前

日47歲諧星拍外景重摔「腰椎骨折」！　3年同節目二度受傷電視台挨轟

日47歲諧星拍外景重摔「腰椎骨折」！　3年同節目二度受傷電視台挨轟

2小時前

熱門影音

濱崎步等17年終於來台　粉絲超熱情...她狂揮手

濱崎步等17年終於來台　粉絲超熱情...她狂揮手
魏如萱遭爆捲三角戀　陶晶瑩「男生才是全知」

魏如萱遭爆捲三角戀　陶晶瑩「男生才是全知」
Kiwebaby噴屎在林進家沙發 　他調監視器抓到放水屁瞬間！

Kiwebaby噴屎在林進家沙發 　他調監視器抓到放水屁瞬間！
李洙赫為Arin擋「18禁性提問」 霸喊：除了我，沒人保護她！

李洙赫為Arin擋「18禁性提問」 霸喊：除了我，沒人保護她！
Kiwebaby放水屁「噴屎在林進家沙發」　他調監視器抓到！畫面曝光

Kiwebaby放水屁「噴屎在林進家沙發」　他調監視器抓到！畫面曝光
星卉暴瘦剩38kg　狂吃甜食胖不起來

星卉暴瘦剩38kg　狂吃甜食胖不起來
公開批孫儷「不是好演員」 陸男星遭炎上：飄出爹味

公開批孫儷「不是好演員」 陸男星遭炎上：飄出爹味
伊能靜.秦昊被批「發福」 她大方認了：是幸福肥

伊能靜.秦昊被批「發福」 她大方認了：是幸福肥
網紅「1G老濕」賞鳥千隻　大尺度頻道遭刪5次

網紅「1G老濕」賞鳥千隻　大尺度頻道遭刪5次
陶晶瑩疑惑吳宗憲罵人「AI嗎」　心疼小S：大家離她遠點

陶晶瑩疑惑吳宗憲罵人「AI嗎」　心疼小S：大家離她遠點
短劇男神王道鐵跳掃腿舞

短劇男神王道鐵跳掃腿舞
劉書宏目睹「沈玉琳變很瘦」　一個半月前同台：講話很有力

劉書宏目睹「沈玉琳變很瘦」　一個半月前同台：講話很有力
沈玉琳傳「猛爆性肝炎」進加護病房！　潘若迪陪伴…曾脫口：他最近沒活力

沈玉琳傳「猛爆性肝炎」進加護病房！　潘若迪陪伴…曾脫口：他最近沒活力

舒華「每天被自己美醒」願變搞笑女　公開豪宅不怕騷擾：粉絲都滿好

舒華「每天被自己美醒」願變搞笑女　公開豪宅不怕騷擾：粉絲都滿好

SOMI家中浴室「驚見哭泣女鬼」　超E坐下來開導：姐姐妳很漂亮

SOMI家中浴室「驚見哭泣女鬼」　超E坐下來開導：姐姐妳很漂亮

《母胎單身》床上親出啾啾聲！　「摟抱親」全都來...主持人狂尖叫

《母胎單身》床上親出啾啾聲！　「摟抱親」全都來...主持人狂尖叫

42歲魏如萱認愛21歲男網紅！　遭疑當小三..護愛：都單身才交往

42歲魏如萱認愛21歲男網紅！　遭疑當小三..護愛：都單身才交往

具俊曄烈陽下守候大S！親切問候粉絲　墓地前「看愛妻生前畫面」令人心碎

具俊曄烈陽下守候大S！親切問候粉絲　墓地前「看愛妻生前畫面」令人心碎

DJ SODA「髮量只剩10%」慘況公開　友人嚇壞：像被虐待的狗狗

DJ SODA「髮量只剩10%」慘況公開　友人嚇壞：像被虐待的狗狗

羅志祥唱一半「麥克風拿給舞者唱」　自己到後面伴舞..畫面很荒謬XD

羅志祥唱一半「麥克風拿給舞者唱」　自己到後面伴舞..畫面很荒謬XD

吳慷仁「伸舌頭」激吻李至正　李銘順全裸出浴！他看他照片DIY

吳慷仁「伸舌頭」激吻李至正　李銘順全裸出浴！他看他照片DIY

曾子余沒藏戀情苦笑「都沒人認出」　孫綻穩定交往米可白曝結婚進度

曾子余沒藏戀情苦笑「都沒人認出」　孫綻穩定交往米可白曝結婚進度

星卉減肥剩38kg「罵人都中氣不足」　49歲首演媽「我怎麼變老了」調適心情

星卉減肥剩38kg「罵人都中氣不足」　49歲首演媽「我怎麼變老了」調適心情

楊晨熙嫁建商2年「首帶女兒亮相」　替她討愛馬仕「送到像旋轉木馬」

楊晨熙嫁建商2年「首帶女兒亮相」　替她討愛馬仕「送到像旋轉木馬」

看更多

【斷糧驚魂】溪水暴漲路斷！竹山15茶工受困山區

即時新聞

剛剛
剛剛
19分鐘前21

美聲天后莎拉布萊曼護嗓「演出前不說話」　睽違30年重返音樂劇登台

1小時前74

李怡貞沉默3天發聲「怕造成沈玉琳困擾」　曝他真實為人：值得敬重

2小時前0

閱之海筆記／專業一點很難嗎？談《日本電影百年史》

2小時前72

邵雨薇一刀掰了3年長髮！ 「公主切極短髮」新造型曝光

2小時前30

日47歲諧星拍外景重摔「腰椎骨折」！　3年同節目二度受傷電視台挨轟

2小時前51

63萬YTR考到賽車執照！　「下週挑戰亞洲越野拉力賽」

2小時前75

李多慧濕身解放比基尼！　「側面形狀看光」轉身激辣

3小時前83

沈玉琳「代言保健品卻住院」掀揣測　生技公司澄清：僅產品代言合作

4小時前81

舒子晨自爆曾當小三！　「約正宮對質前任」兩人竟變朋友

4小時前40

《花千骨》女星開改裝越野車「違規遮車牌」！　被抓包火速發文道歉

讀者迴響

熱門新聞

  1. 快訊／家寧開戰Andy！驚爆生日前「抓姦跟小三在床」　踢爆深情人設內幕
    7小時前78117
  2. 快訊／芽芽首公開發聲　坦承沈玉琳身體不適
    15小時前4016
  3. 42歲影后懷二胎！「孩子爸是26歲高帥男星」
    7/29 11:2041
  4. 遭家寧影射「抓姦在床」復合狠心提1條件
    7小時前2223
  5. 鄒森辭世！兒鄒少官9年前癌逝「震驚演藝圈」 　昔和言承旭、Ella飆戲
    11小時前183
  6. 李多慧濕身解放比基尼！　「側面形狀看光」
    2小時前125
  7. Sandy去夜市買香腸加辣「老闆拒賣」
    10小時前61
  8. 李怡貞沉默3天發聲「怕造成沈玉琳困擾」曝他真實為人
    1小時前124
  9. 沈玉琳「代言保健品卻住院」掀揣測　生技公司澄清
    3小時前143
  10. 邵雨薇掰了3年長髮！ 「公主切極短髮」造型曝光
    2小時前122
ETtoday星光雲

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯福利餐盒大開箱！

全聯福利餐盒大開箱！

「文里補習班」開課啦！帶大家開箱4樣料多實在的全聯便當，一起吃起來~

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合