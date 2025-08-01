李怡貞沉默3天發聲「怕造成沈玉琳困擾」　曝他真實為人：值得敬重

記者蔡宜芳／綜合報導

主持人沈玉琳29日驚傳病倒住院，消息震驚許多演藝圈內人。而經常參加沈玉琳節目的律師李怡貞，31日也發文表達祝福，同時透露自己遲遲未公開發聲，是怕太多的揣測會造成對方及其家人的困擾。

▲李怡貞曾多次參加沈玉琳主持的節目。（圖／翻攝自Facebook／女人大律師李怡貞、沈玉琳的御琳軍）

李怡貞強調，自己曾多次參加沈玉琳主持的節目，每次對方的狀態都很好，為人也非常親切，「確實近期比較瘦一點，但是他主持的功力每每總是讓我憋不住的在現場放聲大笑，真的是每次。」

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李怡貞指出，沈玉琳善於掌握節奏與界線，是個具有高度社會歷練的專業主持人，「很多時候玉琳哥講的笑話，好笑的地方在於你以為他要講得粗鄙，結果卻完全不低俗，界線拿捏得非常好。」認為沈玉琳不僅幽默，也非常會帶氣氛，對後輩照顧有加，是娛樂圈中「非常值得敬重的前輩」。

▲沈玉琳的妻子芽芽揭現況。（圖／翻攝自臉書）

此外，李怡貞也提及先前鬧得沸沸揚揚的啦啦隊小三事件，「沒有主持人兩位的協力哄抬，也不會有那麼大的效應。」儘管兩人並無私交，李怡貞仍真誠表示：「真的祝福他能好好照顧身體。」而她也在看到沈玉琳的太太發文報平安後才稍感安心，提醒大家都要記得好好照顧自己。