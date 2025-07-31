遭家寧影射「抓姦在床」復合狠心提1條件！　Andy經紀人火速回應了

記者孟育民／台北報導

YouTube頻道「眾量級」成員家寧與Andy老師因公司帳目、逃漏稅等問題而對簿公堂，新北地檢署昨日（30）偵結，家寧媽（曾淑惠）涉犯業務侵占、背信與逃漏稅等罪嫌，家寧爸與家寧妹涉犯幫助逃漏稅罪，她因妨害電腦使用罪被起訴。她31日上傳字幕影片，開頭就感謝檢調還清白，稍早又拍片影射Andy，爆出曾目睹他與出軌對象「玫瑰香水」在「315」號房間行事，對此Andy也做出回應。

▲Andy和家寧再度隔空開戰。（圖／翻攝自Instagram／crowd520）



影片中，家寧全程以「喂」稱呼Andy，以「香水玫瑰」稱呼其出軌對象，更爆出在生日前一天親眼見到男方與出軌對象在床上糾纏的畫面，「我親眼看到喂與香水玫瑰在瀰漫香氣的『315』號房間裡細數花瓣，貓咪陪襯、氣味纏綿，那些是一幅幅我從未參與的畫面，我有不小心撇見他手機的訊息，每次的傷害都超出我的想像。」Andy甚至提出如果要繼續交往，身邊必須要有「香水玫瑰」，讓她選擇放手，她也公開Andy分手音訊，證實手握錄音檔證據。

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▲▼家寧爆抓姦在床往事。（圖／翻攝自YouTube／秘月期POPOO）

稍早，Andy經紀人火速回應：「針對張小姐的幻想文與相關影片，非當事人的Andy老師無法回應；也請媒體朋友勿將張小姐的誤導內容與Andy老師聯想在一起後，做出不實報導。」