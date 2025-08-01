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閱之海筆記／專業一點很難嗎？談《日本電影百年史》

▲▼世界經典性愛禁片《感官世界》全見版首度在台上映。（圖／傳影互動提供）

大島渚的經典級性愛禁片《感官世界》，全見版終於在台灣上映。（圖／傳影互動提供）

作者／馬賽克

之前，當時衛視電影台還在台灣的時候，曾經播出過一部紀錄片、叫《大島渚的日本電影百年史》。這個節目對影迷來說是很有吸引力的。因為該片編導大島渚是日本電影「新浪潮」的旗手， 說話當然很有份量。而一部談論「電影百年史」的紀錄片，裡面必然可以看到許多珍貴的畫面資料。

該影片是英語旁白，人名和片名都以英文字幕顯示。理論上來說，找一位英文能力還可以的譯者、再找人幫忙解決譯名的問題就可以了。但結果是……。

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▲羅生門。（圖／公共版權照片)

黑澤明的《羅生門》獲威尼斯影展金獅獎，是日本第一部在三大影展得獎的作品。（圖／公共版權照片)

影片從找到日本默片巨匠伊藤大輔失落的作品《忠次旅日記》開始說起。伊藤大輔的名字譯對了；儘管譯者不知道《忠次旅日記》這部作品。但接下來的翻譯就讓人傻眼了。據我估計，影片中有70%的人名和片名沒有譯出來，翻譯出來的，約90%都是錯的！

舉例來說吧，日本影史上最頂尖的兩位大師：溝口健二與小津安二郎，譯者都譯不出他們的漢文名字。而譯出來的，幾乎全都是錯的。例如以《人情紙風船》傳世、在中國戰場送命的山中貞雄，被譯成山中貞夫。黑澤明的啟蒙恩師山本嘉次郎，譯成山本梶子（變成是女的）。

▲彷彿．森田芳光 經典回顧影展。（圖／光點台北提供）

《家族遊戲》讓森田芳光一舉成品。圖右為男主角松田優作。(圖／光點台北提供)

更離譜的是，他把黑澤明的名字譯成市川崑，完全不合道理（兩人名字的英文拼法差很多）！因此，當《無悔我青春》（原節子主演）、《羅生門》等經典作品的畫面和片名出現時，譯者很自然的也是「莫宰羊」。

加上連Godzilla（哥吉拉）都不曉得，由此可以推估：譯者對日本電影的基本認識近乎「零」！接下來一蘿筐的錯誤：例如把寺山修司譯成寺山春二、山田洋次變成山田代司、森田芳光變成森田吉光、北野武變成武志北野，也就不足為奇了。

▲感官世界,大島渚,藤龍也。（圖／傳影互動提供）

堪比A片的性愛畫面尺度，讓《感官世界》壓倒一切，成為國際知名的禁片。（圖／傳影互動提供)

看完這部紀錄片，讓我感到驚訝的是：偌大的一家電視頻道公司，怎麼會沒有審稿機制？如果有，又怎會讓如此不及格的東西過關？別說不了解日本電影史的人看完後依然霧煞煞，就算稍有點日本電影知識的人，看完後恐怕也是一頭霧水！

其實，只要譯者的英文夠好（上述影片譯者的英文也很勉強），譯名的事很好解決，只要打個電話到當時的電影圖書館，請他們找人幫忙就可以了。台灣懂日本電影的人不少（當時至少還可以找到張昌彥或黃仁）。讓我不解的是：當時衛視電影台為什麼不這樣做？

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關鍵字

大島渚黑澤明溝口健二小津安二郎日本電影百年史閱之海筆記

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