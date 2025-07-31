沈玉琳傳「復工時間點」！妻子芽芽揭現況：很快回到他喜愛的崗位

記者陳芊秀／綜合報導

主持人沈玉琳29日傳出住進三總加護病房，妻子芽芽31日透過他的IG發文，也首度回應身體狀況：「目前正配合檢查並進行休養中。目前狀況穩定，請大家不用太過擔心。」如今更傳出他復工時間點。

▲沈玉琳身體不適休養中，傳出復工時間點。（圖／翻攝自臉書）

據《三立新聞網》報導，沈玉琳病情外界傳聞不斷，家人朋友始終保持低調，昨日被媒體直擊現身加護病房的助理也稱「你們認錯人了」，隨後發訊息「玉琳哥目前狀況一切良好，中午還跟老婆芽芽一同吃飯。」妻子芽芽也身兼經紀人，31日正式發文報平安，「相信在大家的祝福下，玉琳哥會很快充滿元氣，回到他喜愛的崗位，繼續帶來笑聲與歡樂。」

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有關沈玉琳現況，芽芽文中提及「目前狀況穩定，請大家不用太過擔心」。他主持節目原定今日（31）錄影，但是因住院本周停棚，但傳出他已預計兩周後復工，對此相關人士尚未回應。

▲沈玉琳妻子兼經紀人芽芽揭現況。（圖／翻攝自臉書）

另外，據《TVBS新聞網》報導，沈玉琳主持《11點熱吵店》下週請曾經兩度代班的唐綺陽再度接棒，與沈玉琳共同主持，若沈玉琳身體狀況允許回歸，將會維持原計畫；但如果他仍需休養，節目方也已開始評估找尋另一位代班人選，不過具體人選尚未確定，仍在討論階段。